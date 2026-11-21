Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Thời gian qua, phong trào thể dục, thể thao (TDTT) quần chúng và xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn phường đạt nhiều kết quả tích cực. Toàn phường hiện có 109 câu lạc bộ TDTT, văn hóa, văn nghệ sinh hoạt thường xuyên; tỷ lệ người dân tập luyện TDTT thường xuyên đạt khoảng 40%; tỷ lệ “Gia đình văn hóa” đạt 97,3%. Nhiều bản, tổ dân phố giữ vững danh hiệu văn hóa; nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội được người dân tự giác thực hiện; bản sắc văn hóa các dân tộc tiếp tục được gìn giữ, phát huy. Năm 2026, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa, UBND phường triển khai mua sắm dụng cụ tập luyện thể thao cho các điểm tập tại tổ dân phố, bổ sung thiết bị nhà văn hóa và hỗ trợ hoạt động các câu lạc bộ văn hóa dân tộc.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND phường Tô Hiệu phát biểu lễ phát động.

Phát biểu phát động, lãnh đạo UBND phường Tô Hiệu đề nghị cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên gương mẫu đi đầu rèn luyện thân thể, duy trì tập luyện ít nhất một môn thể thao phù hợp mỗi ngày. Các bản, tổ dân phố khai thác hiệu quả thiết chế văn hóa, thể thao; duy trì câu lạc bộ, nhóm tập; tổ chức giải đấu thể thao, trò chơi dân gian dịp lễ, Tết, ngày hội khu dân cư. Gắn rèn luyện sức khỏe với xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc; giữ gìn đường phố, bản làng xanh, sạch, đẹp; ứng xử văn minh nơi công cộng và trên không gian mạng; lan tỏa gương người tốt, việc tốt, góp phần xây dựng phường Tô Hiệu ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Một tiết mục nhảy dân vũ tại lễ phát động.

Các đại biểu, nhân dân tham gia "Vũ điệu kết đoàn".