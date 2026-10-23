Phường Tô Hiệu hoàn thành khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2027

Năm 2027, phường Tô Hiệu được giao tuyển chọn, gọi 30 công dân nhập ngũ vào Quân đội, 20 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự cho công dân phường Tô Hiệu.

Khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự cho công dân phường Tô Hiệu.

UBND phường đã phát lệnh gọi 244 công dân tham gia khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự; 100% công dân có mặt, chấp hành đúng quy định. Trong đó, có 36 công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ vào Quân đội và 18 công dân tình nguyện thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự cho công dân phường Tô Hiệu.

Các cơ quan, đơn vị chức năng đã phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, tổ chức khám sơ tuyển nghiêm túc, bảo đảm kết luận sức khỏe chính xác, đúng quy định. Qua khám sơ tuyển và phân loại ban đầu, những công dân đủ điều kiện được hướng dẫn tham gia khám tuyển tại tuyến tỉnh.