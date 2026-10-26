Phường Tô Châu tiếp nhận trên 100 đơn vị máu

Tình nguyện viên tham gia hiến máu tại ngày hội.

Sáng 26/10, Ban Vận động Hiến máu tình nguyện phường Tô Châu phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh An Giang tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện hưởng ứng 80 ngày hành động vì cộng đồng. Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2026).

Với thông điệp mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, Ngày hội hiến máu tình nguyện đã thu hút trên 100 cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang của các đơn vị và người dân trên địa bàn phường. Kết quả, Ban Vận động Hiến máu tình nguyện phường Tô Châu đã tiếp nhận 109 đơn vị máu.

Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Tô Châu Trương Công Nhật Trường cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay, phường đã tổ chức 2 đợt hiến máu tình nguyện, qua đó tiếp nhận được 211 đơn vị máu.