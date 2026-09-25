Phường Tô Châu khởi công xây dựng Trường Mầm non Thuận Yên gần 32 tỷ đồng

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án.

Dự án Trường Mầm non Thuận Yên được xây dựng trên diện tích khoảng 6.257m², gồm 9 phòng học cùng các khu chức năng như khu hành chính, bếp, thư viện, phòng đa chức năng, khu vui chơi, sân bãi và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Đáng chú ý, dự án dành khoảng 2.682m² để bố trí cây xanh, thảm cỏ, tạo không gian xanh, sạch, an toàn và thân thiện, phù hợp với đặc thù giáo dục trẻ mầm non. Tổng mức đầu tư dự án gần 32 tỷ đồng, do UBND phường Tô Châu làm chủ đầu tư, Công ty Cổ phần xây dựng Hà Anh là đơn vị thi công.

Phối cảnh Trường Mầm non Thuận Yên.

Việc khởi công dự án có ý nghĩa quan trọng, bổ sung cơ sở vật chất giáo dục, tạo điều kiện để trẻ em trên địa bàn được học tập, sinh hoạt trong môi trường an toàn, thân thiện; đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển mạng lưới trường lớp của phường Tô Châu thời gian tới.