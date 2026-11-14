Phường Tô Châu bàn giao 26 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ khó khăn

Lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tô Châu trao bảng tượng trưng bàn giao nhà Đại đoàn kết cho các hộ trên địa bàn phường.

Theo đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường hỗ trợ xây dựng mới 23 căn nhà Đại đoàn kết, mỗi căn trị giá 70 triệu đồng; hỗ trợ sửa chữa 3 căn, mỗi căn trị giá 35 triệu đồng. Tổng kinh phí thực hiện trên 1,7 tỷ đồng.

Nguồn kinh phí do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang tài trợ 600 triệu đồng, Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo phường Tô Châu tài trợ 300 triệu đồng, phần còn lại được trích từ Quỹ Vì người nghèo phường.

Việc bàn giao nhà Đại đoàn kết góp phần giúp các hộ khó khăn có nơi ở ổn định, an tâm lao động, sản xuất, từng bước vươn lên trong cuộc sống; đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết, chung tay chăm lo an sinh xã hội tại địa phương.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư trên địa bàn phường.