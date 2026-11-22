Cử tri tổ dân phố Thượng Hải tham gia bỏ phiếu bầu tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2026-2030.

Trong số 21 người ứng cử tổ trưởng tổ dân phố, 7 người có trình độ đại học, cao đẳng; 4 người có trình độ trung cấp; 5 người có trình độ trung cấp lý luận chính trị. Người trẻ nhất sinh năm 1990, cao tuổi nhất sinh năm 1975.

Kết quả, 21/21 tổ dân phố đã bầu được tổ trưởng tổ dân phố và thành viên ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2026-2030.

Bí thư Đảng ủy phường Tĩnh Gia Trịnh Xuân Phú và linh mục Nguyễn Văn Bình, Hạt trưởng Hạt giáo xứ Ba Làng trao biển hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, 21 tổ dân phố trên địa bàn phường đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Tại ngày hội, các đồng chí lãnh đạo phường đã trao 21 bộ máy vi tính để phục vụ công tác chuyên môn của cán bộ tổ dân phố và hỗ trợ Nhân dân giải quyết thủ tục hành chính; trao mỗi tổ dân phố 10 triệu đồng hỗ trợ tổ chức tuần lễ văn hóa.

Ủy ban MTTQ phường trao tặng 210 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Đảng uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ phường trao hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho 3 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.