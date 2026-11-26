Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương.

Năm 2026, Ban Chỉ huy Quân sự phường Tịnh Biên đã chủ động phối hợp các lực lượng liên quan tổ chức hơn 260 cuộc tuần tra, kiểm soát, phòng chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn khu vực biên giới.

Đơn vị chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu; thực hiện tốt công tác xây dựng lực lượng, đảm bảo vũ khí quân dụng, hậu cần và thực hiện thành công cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ phường Tịnh Biên năm 2026; đồng thời tích cực tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn… với gần 1.590 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Năm 2027, Ban Chỉ huy Quân sự phường Tịnh Biên sẽ phối hợp các ban, ngành, các tổ chức chính trị xã hội và các khóm thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng, an ninh…

Dịp này, UBND phường Tịnh Biên đã khen thưởng 4 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2026.