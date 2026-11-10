Phường Tiền Phong ra mắt 12 Tổ tự quản về an ninh, trật tự của Hội Cựu chiến binh

Dự hội nghị có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Quốc Hà, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Bắc Ninh; Vương Tuấn Nghĩa, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tiền Phong.

Các đại biểu dự hội nghị.

Việc thành lập 12 Tổ tự quản về an ninh, trật tự xuất phát từ yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở. Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, phường Tiền Phong có 12 tổ dân phố, với đặc điểm dân cư và hoạt động kinh tế - xã hội đa dạng.

Bên cạnh những thuận lợi cũng đặt ra nhiều yêu cầu về quản lý cư trú, phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là nguy cơ trộm cắp tài sản, lừa đảo trên không gian mạng, mâu thuẫn trong khu dân cư và mất an toàn về phòng cháy, chữa cháy.

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, sự chỉ đạo của chính quyền, sự phối hợp của lực lượng công an, ủy ban MTTQ, các đoàn thể và sự tham gia tích cực của Nhân dân, công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn phường đạt nhiều kết quả tích cực. Trong đó, Hội Cựu chiến binh phường đã phát huy tốt uy tín, tinh thần gương mẫu của cán bộ, hội viên trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành các quy định, tham gia hòa giải mâu thuẫn và xây dựng tình đoàn kết tại khu dân cư.

Đại tá Nguyễn Quốc Hà phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Xuân Dương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Tiền Phong đề nghị Hội Cựu chiến binh phường tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, hội viên; hoàn thiện quy chế hoạt động, phân công rõ trách nhiệm từng tổ, từng thành viên; chủ động phối hợp với Công an phường, tổ trưởng tổ dân phố, Ban công tác Mặt trận và các đoàn thể trong tuyên truyền, nắm bắt tình hình, kịp thời phản ánh những vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự.

Trọng tâm là vận động Nhân dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa tội phạm, phòng chống lừa đảo, trộm cắp tài sản, chấp hành quy định về phòng cháy, chữa cháy và tích cực tham gia xây dựng khu dân cư an toàn.

Đồng chí Lê Xuân Dương phát biểu tại hội nghị.

Đặc biệt, các Tổ tự quản hoạt động trên tinh thần tự nguyện, trách nhiệm, hỗ trợ lực lượng chức năng; không thay thế nhiệm vụ của công an hoặc lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; không tự ý xử lý những vụ việc vượt quá phạm vi hoạt động, bảo đảm tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Nguyễn Quốc Hà yêu cầu Hội Cựu chiến binh phường Tiền Phong tiếp tục quan tâm củng cố, duy trì thường xuyên hoạt động của các tổ; bảo đảm số lượng, nâng cao chất lượng thành viên; tăng cường phối hợp với Công an phường tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương về bảo đảm an ninh, trật tự đến cán bộ, hội viên và Nhân dân.

Đồng thời, triển khai nghiêm túc kế hoạch phối hợp giữa Hội Cựu chiến binh và Công an thành phố, cụ thể hóa các nội dung hoạt động phù hợp với tình hình thực tế tại từng khu dân cư.

Các đồng chí lãnh đạo phường Tiền Phong trao Quyết định thành lập các Tổ tự quản về an ninh, trật tự.

Việc thành lập các Tổ tự quản là yêu cầu trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội, đồng thời là tiêu chí quan trọng để đánh giá kết quả hoạt động của các tổ chức Hội cơ sở. Vì vậy, mỗi tổ cần phát huy tinh thần trách nhiệm, tính tự giác, gương mẫu của hội viên cựu chiến binh; hoạt động thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, giữ gìn cuộc sống bình yên cho Nhân dân.