Phường Tiền Phong nhân rộng mô hình 'Hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến và chuyển đổi số'

Chiều 9/10, Đảng ủy, UBND phường Tiền Phong tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến triển khai nhân rộng mô hình “Hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến và chuyển đổi số” tại các tổ dân phố.

Các đại biểu dự hội nghị.

Mô hình trước đó được thực hiện thí điểm tại tổ dân phố Chiền nhằm đổi mới phương thức phục vụ Nhân dân, nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến, hỗ trợ người dân tiếp cận các nền tảng số thiết yếu, từng bước hình thành kỹ năng số cơ bản trong cộng đồng dân cư.

Mô hình được duy trì định kỳ sáng thứ Bảy hằng tuần tại Nhà văn hóa Tổ dân phố Chiền, kết hợp hỗ trợ trực tiếp tại hộ gia đình đối với một số nhóm đối tượng có nhu cầu hoặc khó khăn trong tiếp cận công nghệ số. Lực lượng tham gia gồm cán bộ, công chức các phòng chuyên môn, Công an phường, Đoàn Thanh niên, Tổ trưởng Tổ dân phố, Tổ an ninh trật tự, Chi hội Phụ nữ, Chi đoàn và đoàn viên thanh niên Tổ dân phố Chiền.

Đồng chí Vương Tuấn Nghĩa, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tiền Phong quán triệt đến các tổ dân phố.

Qua 10 tuần triển khai, mô hình tạo chuyển biến trong tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, cài đặt, kích hoạt tài khoản VNeID, chữ ký số công cộng, tài khoản an sinh xã hội, ứng dụng phản ánh hiện trường và nền tảng “Bình dân học vụ số”. Từ ngày 18/4/2026 đến ngày 27/6/2026, Tổ công tác đã tổ chức 10 buổi hỗ trợ; huy động 165 lượt thành viên, hỗ trợ 370 lượt người.

Tổ công tác hướng dẫn, hỗ trợ nộp trực tuyến là 16 hồ sơ, gồm hồ sơ đăng ký tạm trú, đăng ký kinh doanh/hộ kinh doanh, xác nhận thông tin cư trú… Gần 200 người được hỗ trợ cài đặt chữ ký số công cộng, góp phần nâng tổng số người đã cài đặt chữ ký số công cộng trên địa bàn lên hơn 7 nghìn người, hoàn thành kế hoạch tỉnh giao.

Đồng thời, phường Tiền Phong quan tâm bố trí nguồn lực gần 10 tỷ đồng đầu tư hạ tầng chuyển đổi số, trong đó gần 5 tỷ đồng xây dựng phòng họp không giấy tờ, hơn 4 tỷ đồng trang bị thiết bị công nghệ thông tin cho 12 tổ dân phố.

Từ kết quả đó, phường Tiền Phong xác định tiếp tục đề cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu; đưa nội dung chuyển đổi số và phong trào “Bình dân học vụ số” vào sinh hoạt chi bộ. Tổ trưởng tổ dân phố chủ động phối hợp với Tổ Công nghệ số cộng đồng xây dựng lịch hỗ trợ thường xuyên, phân công rõ người phụ trách, xác định cụ thể đối tượng cần hướng dẫn, nhất là người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn.

Chuyển mạnh từ tuyên truyền sang thực hành, từ làm thay sang hướng dẫn để người dân tự làm được. Tổ Công nghệ số cộng đồng là lực lượng nòng cốt, gần dân, sát dân; thực hiện tinh thần “đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người”. Rà soát, quản lý, vận hành và khai thác đồng bộ thiết bị tại các tổ dân phố; mỗi nhà văn hóa tổ dân phố phải từng bước trở thành điểm hỗ trợ chuyển đổi số cộng đồng, hoạt động thường xuyên, phục vụ trực tiếp Nhân dân.