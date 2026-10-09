Phượng Tiến: Mở rộng không gian tạo đà phát triển

Từ ba xã Phượng Tiến, Tân Dương và Tân Thịnh của huyện Định Hóa cũ, xã Phượng Tiến mới được hình thành. Việc sáp nhập không đơn thuần là phép cộng cơ học của 3 đơn vị hành chính. Quan trọng hơn, ba không gian sản xuất, dân cư, giao thông và văn hóa được đặt trong một chỉnh thể rộng lớn hơn, tạo điều kiện để các nguồn lực liên kết và bổ trợ cho nhau.

Đường Hồ Chí Minh qua xã Phượng Tiến tạo điều kiện quan trọng trong phát triển đô thị, công nghiệp và dịch vụ của địa phương.

Với tổng diện tích tự nhiên hơn 102km2, quy mô 3.206 hộ, 12.956 nhân khẩu, 27 xóm và 13 dân tộc cùng sinh sống, điều dễ nhận thấy ở Phượng Tiến hôm nay là không gian phát triển đã khác trước. Đường Hồ Chí Minh chạy qua địa bàn tạo thành một trục giao thông quan trọng.

Những cánh đồng, vùng đồi rừng, khu dân cư và Cụm công nghiệp Tân Dương trước đây thuộc 3 xã nay nằm trong cùng một không gian quản lý. Nếu được quy hoạch hợp lý, lợi thế này có thể tạo nên sự liên kết mà mô hình địa giới cũ khó phát huy đầy đủ.

Phượng Tiến có những điều kiện ban đầu để biến lợi thế thành động lực phát triển: đất sản xuất nông nghiệp, diện tích rừng rộng, vùng chè, hệ thống giao thông thuận lợi, Cụm công nghiệp đang hoạt động, trên 170 cơ sở kinh doanh dịch vụ và một cộng đồng dân cư có truyền thống sản xuất, kinh nghiệm thích ứng với địa hình miền núi. Sau sáp nhập, bài toán đặt ra không còn là làm thế nào để từng xã hoàn thành phần việc của mình, mà là làm thế nào để cả vùng cùng phát triển.

Kết quả 9 tháng năm 2026 cho thấy, sản xuất ở Phượng Tiến đang duy trì nền tảng khá ổn định. Sản lượng lương thực có hạt vụ đông xuân đạt hơn 3.845 tấn; rau đạt gần 1.767 tấn, bằng 83,77% kế hoạch năm. Diện tích chè hiện có 69ha, sản lượng đạt 668 tấn, tương đương 75,1% kế hoạch.

Đáng chú ý, đăng ký trồng mới 7ha chè đã hoàn thành 100% kế hoạch. Rừng cũng đang trở thành nguồn lực đáng kể. Trong 9 tháng năm 2026, xã trồng được 181,9ha rừng, đạt 121,3% kế hoạch; gần 98,13ha rừng trồng được khai thác, sản lượng gỗ tròn đạt hơn 7.208m3³.

Các đoàn thể của xã Phượng Tiến chung tay xóa nhà dột nát cho đối tượng chính sách, người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Với một xã có đường Hồ Chí Minh đi qua, có Cụm công nghiệp và không gian đô thị đang mở rộng, yêu cầu đặt ra là tăng cường kết nối sản xuất nông nghiệp với chế biến, thương mại, dịch vụ và thị trường. Cụm công nghiệp Tân Dương tạo việc làm cho hơn 1.300 lao động tại địa phương và các xã lân cận. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ 9 tháng đầu năm ước đạt 18,6 tỷ đồng, bằng 74,4% kế hoạch.

Một trong những phép thử quan trọng của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp không nằm ở tên gọi hay sơ đồ tổ chức, mà ở việc người dân có được phục vụ thuận lợi hơn hay không. Tại Phượng Tiến, chỉ tính riêng 9 tháng năm 2026, Bộ phận Một cửa đã tiếp nhận 5.044 hồ sơ thủ tục hành chính. Trong đó, 5.029 hồ sơ được giải quyết trước hạn; 15 hồ sơ đang trong thời hạn và không có hồ sơ quá hạn. Đáng chú ý, 100% hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trên môi trường điện tử và thanh toán trực tuyến theo quy định.

Ông Vi Văn Cường, Trưởng thôn Thịnh Mỹ, cho biết mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tạo ra thay đổi rõ nét, đó là người dân không còn phải đi lại nhiều lần để hoàn thiện thủ tục hành chính. Hồ sơ được xử lý trên môi trường số, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân.

Quản trị địa phương vì thế cũng đang thay đổi. Chính quyền không chỉ quản lý địa bàn rộng hơn mà còn phải hiểu địa bàn sâu hơn, nắm dữ liệu tốt hơn và giải quyết công việc nhanh hơn. Việc hoàn thành thu thập, làm sạch dữ liệu đối với 6.415/6.420 thửa đất, đạt 99,92%, là một ví dụ. Khi dữ liệu đất đai được chuẩn hóa, công tác quản lý đất đai, quy hoạch, đầu tư và giải quyết thủ tục cho người dân sẽ ngày càng thuận lợi.