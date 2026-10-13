Phương tiện được chạy tốc độ tối đa 120km/h trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Cục Đường bộ Việt Nam vừa ban hành quyết định phê duyệt phương án tổ chức giao thông trong thời gian khai thác dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Phan Thiết - Dầu Giây thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.

Một đoạn cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông.

Tuyến cao tốc có chiều dài 99km, kết nối cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Phương án được phê duyệt quy định cụ thể về tốc độ lưu hành, khoảng cách an toàn giữa các phương tiện, đồng thời xác định trách nhiệm của cơ quan quản lý trong tổ chức, điều hành giao thông và bảo đảm an toàn trên tuyến.

Theo đó, tốc độ tối đa trên cả hai làn xe đều là 120km/h. Trong đó, làn trong, tức làn số 1 sát dải phân cách giữa, có tốc độ tối thiểu 80km/h; làn ngoài, tức làn số 2 cạnh làn dừng xe khẩn cấp, có tốc độ tối thiểu 60km/h.

Việc quy định tốc độ tối thiểu theo từng làn nhằm duy trì điều kiện lưu thông phù hợp với phương án phân làn trên tuyến. Người điều khiển phương tiện cần chú ý các biển báo, chấp hành giới hạn tốc độ và lựa chọn làn đường phù hợp khi tham gia giao thông.

Tại các đoạn chuyển tiếp, nơi phương tiện tách khỏi làn số 2 để đi vào đường nhánh của nút giao, phương án yêu cầu bố trí biển báo tốc độ để giảm tốc phù hợp với tốc độ trên đường nhánh.

Bên cạnh quy định về tốc độ, phương án tổ chức giao thông quy định cụ thể khoảng cách an toàn giữa các xe trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây theo tốc độ lưu hành.

Theo đó, phương tiện chạy trên 100km/h đến 120km/h phải giữ khoảng cách an toàn tối thiểu 100m. Khi tốc độ trên 80km/h đến 100km/h, khoảng cách tối thiểu là 70m; tốc độ trên 60 km/h đến 80km/h, khoảng cách tối thiểu là 55m. Trường hợp lưu hành ở tốc độ 60km/h, khoảng cách an toàn tối thiểu là 35m.

Như vậy, khoảng cách an toàn được xác định tương ứng với từng ngưỡng tốc độ. Người điều khiển phương tiện phải chủ động duy trì khoảng cách phù hợp, tránh bám sát xe phía trước, nhất là khi lưu thông ở tốc độ cao hoặc khi điều kiện thời tiết, tầm nhìn và mặt đường không thuận lợi.

Ngoài các khoảng cách cụ thể nêu trên, phương tiện tham gia giao thông trên tuyến chính, các nhánh đường cao tốc và trong phạm vi phương án còn phải tuân thủ Điều 12 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Thông tư số 38/2024/TT-BGTVT cùng các quy định pháp luật có liên quan và hệ thống báo hiệu đường bộ.

Khu Quản lý đường bộ IV có trách nhiệm tổ chức thực hiện phương án, theo dõi và đánh giá tình hình giao thông để kịp thời điều chỉnh, bổ sung hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh báo hiệu đường bộ và phương án tổ chức giao thông khi cần thiết.

Đơn vị này đồng thời phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; nghiên cứu, theo dõi và lấy ý kiến Cục Cảnh sát giao thông để điều chỉnh tốc độ trên đường cao tốc và trong nút giao.