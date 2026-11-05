Phường Thượng Cát: Trân trọng những cống hiến của các đảng viên nhiều năm tuổi Đảng

Thành uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Thượng Cát Lưu Ngọc Hà trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Ảnh: N.H

Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, ghi nhận quá trình cống hiến, sự bền bỉ tu dưỡng, rèn luyện và lòng trung thành của người đảng viên với mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Đằng sau mỗi tấm Huy hiệu là chặng đường phấn đấu, là những thử thách đã vượt qua, những nhiệm vụ đã tận tâm thực hiện và những đóng góp được bồi đắp qua nhiều năm tháng. Mỗi tấm Huy hiệu vì thế không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân và gia đình mà còn là sự ghi nhận của Đảng đối với những năm tháng gắn bó, cống hiến của người đảng viên.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thượng Cát Lưu Ngọc Hà nhấn mạnh, lễ trao tặng Huy hiệu Đảng là sự kiện có ý nghĩa chính trị sâu sắc, là dịp để Đảng bộ phường bày tỏ sự trân trọng, tri ân đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện và những đóng góp của các đồng chí cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, quê hương, đất nước.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ phường Thượng Cát, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thượng Cát trân trọng gửi lời chúc mừng tới 56 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng đợt này; đồng thời mong muốn các đồng chí tiếp tục quan tâm, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng bộ, chính quyền phường; chia sẻ kinh nghiệm, dìu dắt cán bộ, đảng viên trẻ; phát huy vai trò nêu gương trong gia đình và cộng đồng.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Thượng Cát Lê Thị Thu Hương trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Ảnh: N.H

Trước các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ phường nhận thức sâu sắc trách nhiệm kế thừa, gìn giữ và phát huy những thành quả, truyền thống mà các thế hệ đã dày công vun đắp. Đảng bộ phường sẽ tiếp tục đoàn kết, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, tập trung giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, chính quyền hoạt động hiệu quả, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

Đại diện các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng, đảng viên Nguyễn Thị Bích Hồng, Tổ dân phố Đại Cát vinh dự chia sẻ: Được nhận Huy hiệu Đảng không chỉ là niềm vui, niềm tự hào của cá nhân và gia đình mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về trách nhiệm của một người đảng viên đối với Đảng và Nhân dân.

Bà Nguyễn Thị Bích Hồng bày tỏ nguyện vọng tiếp tục đóng góp cho địa phương; đồng thời quan tâm giáo dục con cháu, động viên thế hệ trẻ tiếp nối truyền thống, sống có lý tưởng, có trách nhiệm, biết trân trọng những thành quả mà các thế hệ cha anh đã dày công vun đắp.