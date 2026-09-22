Phường Thượng Cát: Rộn ràng 'Đêm trăng thắp sáng ước mơ'

Màn múa sư tử đặc sắc, ấn tượng khai mạc đêm hội trăng rằm

Chương trình được tổ chức với mong muốn mọi trẻ em trên địa bàn phường đều được đón một mùa Trung thu vui tươi, đầm ấm và an toàn; đồng thời dành sự quan tâm đặc biệt tới trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Phường bảo đảm 100% trẻ em thuộc diện được hỗ trợ đều được tặng quà đầy đủ, kịp thời, đúng quy định, công khai và minh bạch.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch HĐND phường Thượng Cát Lê Thị Thành, nhấn mạnh Tết Trung thu là nét đẹp truyền thống lâu đời của dân tộc, là dịp để các gia đình sum vầy và cũng là ngày hội lớn của thiếu niên, nhi đồng. Chương trình “Đêm Trăng thắp sáng ước mơ” không chỉ mang đến niềm vui, sự động viên, khích lệ cho các em mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể và toàn xã hội đối với thế hệ măng non – những chủ nhân tương lai của đất nước.

Phó Chủ tịch HĐND phường Thượng Cát Lê Thị Thành phát biểu khai mạc, đọc thư chúc Tết Trung thu của Chủ tịch nước

Phó Chủ tịch HĐND phường Thượng Cát bày tỏ mong muốn và tin tưởng rằng thiếu niên, nhi đồng phường Thượng Cát sẽ luôn chăm ngoan, đoàn kết, tích cực học tập, rèn luyện, xứng đáng với sự quan tâm và kỳ vọng của gia đình, thầy cô và xã hội. Đồng thời, gửi lời chúc các em có một đêm Trung thu trọn vẹn dưới ánh trăng rằm, được vui chơi, phá cỗ và lưu giữ những kỷ niệm đẹp của tuổi thơ.

Trao giải phần thi mô hình đèn lồng nghệ thuật đến từ 6 tổ dân phố thu hút sự quan tâm của người dân trên địa bàn

Điểm nhấn của đêm hội năm nay là phần thi mô hình đèn lồng nghệ thuật đến từ 6 tổ dân phố. Đằng sau mỗi chiếc đèn lồng lung linh là sự chung tay của cấp ủy chi bộ, Ban Công tác Mặt trận, Ban lãnh đạo các tổ dân phố, các chi hội, đoàn thể, các bậc phụ huynh và chính các em thiếu niên, nhi đồng. Từ những ý tưởng sáng tạo và sự tỉ mỉ trong từng chi tiết, mỗi mô hình trở thành một tác phẩm mang sắc màu riêng, góp phần làm rực sáng không gian lễ hội và tôn vinh nét đẹp văn hóa Trung thu.

Cùng với phần thi đèn lồng, các đội thi còn trình bày và thuyết trình mâm ngũ quả, tạo nên một không gian vừa sinh động vừa đậm đà bản sắc truyền thống.

Nhân dịp này, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thượng Cát đã trao những phần quà tới các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập

Đêm hội thu hút hơn 600 thiếu niên, nhi đồng và nhân dân trên địa bàn phường tham dự. Dịp này, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thượng Cát đã trao 20 phần quà tới các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập, với mong muốn tiếp thêm động lực để các em đón một mùa Trung thu trọn vẹn hơn và cảm nhận được sự quan tâm của cộng đồng.

Những tiết mục văn nghệ đặc sắc của các em thiếu nhi biểu diễn tại đêm trăng rằm

Không chỉ được thưởng thức các tiết mục văn nghệ, xem múa lân, tham gia trò chơi tập thể và phá cỗ Trung thu, các em còn được hòa mình vào bầu không khí đoàn kết, ấm áp của ngày hội dành cho thiếu nhi.

Các em thiếu nhi háo hức tham gia các trò chơi của chương trình

Chia sẻ niềm vui tại chương trình, em Minh Châu (tổ dân phố Hoàng Liên) cho biết em rất háo hức khi được tham dự đêm hội của phường, được xem múa lân, nghe hát, ăn bánh kẹo và chơi nhiều trò chơi cùng các bạn.

Còn em Mai Anh (tổ dân phố Thượng Cát) bày tỏ niềm thích thú khi được gặp chị Hằng, chú Cuội và mong năm sau sẽ tiếp tục được tham gia.

Theo chị Nguyễn Thị Nhung (tổ dân phố Đông Ba), phụ huynh đưa con đến dự chương trình, đêm hội không chỉ mang đến niềm vui cho các con mà còn giúp các con có thêm những ký ức đẹp của tuổi thơ, trong đó phần thi làm đèn lồng năm nay để lại nhiều ấn tượng với sự sáng tạo và công phu của các đội tham gia.

Màn giao lưu ấn tượng của chị Hằng, chú Cuội giúp các em thiếu nhi hiểu hơn về nét truyền thống quê hương phường Thượng Cát

Với những hoạt động thiết thực, giàu tính nhân văn, “Đêm trăng thắp sáng ước mơ” không chỉ góp phần gìn giữ nét đẹp của Tết Trung thu truyền thống mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia và sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ cùng nhân dân phường Thượng Cát trong công tác chăm lo thế hệ măng non.