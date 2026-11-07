Phường Thượng Cát nâng cao kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho học sinh

Các em học sinh được hướng dẫn xử dụng bình xịt cứu hỏa để dập lửa. Ảnh: PV

Thực hiện Kế hoạch số 485/KH-UBND ngày 3-11-2026 về tổ chức Hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9-11, chiều 6-11, UBND phường Thượng Cát tổ chức chương trình tuyên truyền kiến thức PCCC, cứu nạn, cứu hộ (CNCH) và hướng dẫn kỹ năng thoát nạn cho học sinh Trường Tiểu học Thượng Cát.

Tại chương trình, Trung tá Nguyễn Thanh Văn, sĩ quan tham mưu PCCC và CNCH, đại diện Công an phường Thượng Cát phổ biến những kiến thức cơ bản về phòng ngừa cháy, nổ, tập trung vào các nguy cơ mất an toàn từ thiết bị điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt trong gia đình và trường học. Học sinh được hướng dẫn nhận biết dấu hiệu cháy, báo cho người lớn và những việc cần làm để bảo vệ bản thân.

Điểm nhấn là phần hướng dẫn, thực hành kỹ năng thoát nạn. Dưới sự hướng dẫn của cán bộ công an, các em được làm quen với cách di chuyển trong môi trường có khói, tìm lối thoát hiểm, xử lý tình huống khi bị mắc kẹt. Học sinh được nhắc nhở giữ bình tĩnh, không chen lấn, xô đẩy, tuân thủ hướng dẫn của thầy cô và lực lượng chức năng; ghi nhớ số điện thoại 114 để báo cháy, CNCH.

Học sinh được trải nghiệm tình huống thực tế khi có đám cháy xảy ra. Ảnh: PV

Theo cô Nguyễn Thị Mai Hương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thượng Cát, ý thức chấp hành pháp luật ở học sinh cần được hình thành từ những việc gần gũi, thiết thực, trước hết là biết giữ an toàn cho bản thân và những người xung quanh. Vì vậy, việc trang bị kiến thức PCCC, kỹ năng thoát nạn có ý nghĩa quan trọng trong quá trình giáo dục, rèn luyện học sinh.

Từ yêu cầu đó, giáo dục PCCC trong trường học cần được duy trì thường xuyên, gắn với hoạt động trải nghiệm và thực hành phù hợp lứa tuổi. Nhà trường cũng cần chú trọng kiểm tra hệ thống điện, phương tiện chữa cháy, biển chỉ dẫn và lối thoát nạn; bảo đảm giáo viên, nhân viên nắm được quy trình báo động, hướng dẫn học sinh sơ tán khi có sự cố.

Các em được giải đáp các thắc mắc về vấn đề PCCC. Ảnh: PV

Kỹ năng PCCC được trang bị tại trường cần tiếp tục được củng cố trong gia đình và cộng đồng. Trẻ cần được người lớn hướng dẫn sử dụng điện an toàn, không tự ý nghịch bật lửa, diêm, thiết bị đun nấu; biết lối thoát nạn trong nhà và cách tìm kiếm sự trợ giúp khi có tình huống khẩn cấp.

Tại phường Thượng Cát, sự phối hợp giữa chính quyền địa phương, lực lượng công an và nhà trường góp phần đưa kiến thức PCCC đến gần hơn với học sinh. Những điều được học tại trường cũng cần được các em chia sẻ với ông bà, cha mẹ và bạn bè, qua đó lan tỏa ý thức phòng ngừa cháy, nổ trong cộng đồng. Việc duy trì tuyên truyền, hướng dẫn thực hành và chủ động rà soát các nguy cơ mất an toàn sẽ góp phần bảo vệ học sinh, xây dựng môi trường giáo dục an toàn trên địa bàn.