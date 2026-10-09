Phường Thượng Cát lắng nghe, giải quyết kiến nghị của nhân dân từ cơ sở

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thượng Cát Lưu Ngọc Hà phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Nguyễn Hương

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thượng Cát Lưu Ngọc Hà đã thông tin về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tiếp theo. Đối với các ý kiến đóng góp cúa nhân dân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thượng Cát nhấn mạnh tinh thần dân chủ, thẳng thắn, xây dựng trong trao đổi, đối thoại. Các ý kiến đóng góp, kiến nghị, phản ánh của Nhân dân sẽ được các đơn vị chức năng của phường tiếp nhận, xem xét trên tinh thần cầu thị, trách nhiệm.

Tại buổi đối thoại, người dân phường Thượng Cát đã đóng góp nhiều ý kiến, trao đổi nhiều vấn đề quan tâm như đất đai, môi trường, xây dựng đô thị văn minh, thủ tục hành chính, an ninh trật tự, chế độ, chính sách và các nội dung dân sinh khác.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thượng Cát Văn Thúy Hoa phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Nguyễn Hương

Tại phần tiếp xúc cử tri chuyên đề, cử tri các tổ dân phố Yên Nội, Hoàng Liên và Đông Ba, Thượng Cát tập trung kiến nghị về công tác chỉnh trang đô thị, tình trạng ngập úng, tiêu thoát nước, chi thưởng tiến độ bàn giao mặt bằng và việc trồng cây xanh trên địa bàn phường.

Cụ thể, cử tri tổ dân phố Yên Nội ghi nhận những chuyển biến trong công tác chỉnh trang đô thị thời gian qua, nhất là việc thanh thải đường dây điện tại một số tuyến đường, trong đó có đường đê Liên Mạc. Để tiếp tục nâng cao chất lượng cảnh quan đô thị, cử tri đề nghị chính quyền phường quan tâm chỉ đạo, triển khai đồng bộ việc chỉnh trang hệ thống đường dây điện tại các tuyến ngõ, phố, góp phần xây dựng môi trường đô thị văn minh, gọn gàng.

Người dân nêu ý kiến tại Hội nghị. Ảnh: Nguyễn Hương

Đối với công tác thoát nước, cử tri tổ dân phố Hoàng Liên đề nghị chính quyền phường kiểm tra thực tế tại một số tuyến đường thường xảy ra ngập úng khi trời mưa, từ đó nghiên cứu phương án xử lý phù hợp, góp phần bảo đảm việc đi lại và sinh hoạt của người dân.

Cũng tại tổ dân phố Hoàng Liên, cử tri kiến nghị UBND phường quan tâm, chỉ đạo sớm chi thưởng tiến độ đối với các hộ dân chấp hành bàn giao mặt bằng các dự án trên địa bàn, bảo đảm quyền lợi của người dân theo quy định.

Tiếp thu các ý kiến, kiến nghị từ nhân dân, lãnh đạo phường Thượng Cát đã trực tiếp trao đổi, giải thích, làm rõ những nội dung người dân quan tâm; đồng thời đưa ra hướng chỉ đạo giải quyết các kiến nghị hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.