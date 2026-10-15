Phường Thượng Cát:Gặp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

Các sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp về hưu trên địa bàn phường nhận quà kỉ niệm. Ảnh: PV

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND phường Thượng Cát Lê Thị Thu Hương nhấn mạnh, truyền thống vẻ vang của lực lượng vũ trang Thủ đô gắn liền với phong trào cách mạng tại các địa phương, cơ sở, trong đó có những đóng góp quan trọng của cán bộ, chiến sĩ và lực lượng dân quân trên địa bàn phường Thượng Cát.

Phát huy truyền thống quê hương qua các thời kỳ, cán bộ, chiến sĩ và lực lượng dân quân địa phương luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, tích cực thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy phường và sự chỉ đạo của cơ quan quân sự cấp trên, UBND phường Thượng Cát đã quan tâm chỉ đạo, điều hành Ban Chỉ huy quân sự phường củng cố, kiện toàn tổ chức, xây dựng lực lượng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong tình hình mới.

Các cá nhân có thành tích tốt được nhận giấy khen của phường. Ảnh: PV

Chủ tịch UBND phường Thượng Cát Lê Thị Thu Hương bày tỏ sự tin tưởng, với truyền thống vẻ vang được hun đúc qua 80 năm, cùng sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị và sự đồng thuận của nhân dân, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân phường sẽ tiếp tục đoàn kết, phát huy nội lực, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đây cũng là động lực để các lực lượng góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn hiến, văn minh, hiện đại, xứng đáng với truyền thống Thủ đô anh hùng.

Tại buổi gặp mặt, phường Thượng Cát đã trao quà tặng các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và các sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đã nghỉ hưu trên địa bàn; đồng thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong đợt thi đua cao điểm. Đây là hoạt động thiết thực thể hiện sự quan tâm, tri ân đối với các thế hệ cán bộ, chiến sĩ và những người có đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Chia sẻ tại buổi gặp mặt, Thượng tá Nguyễn Thành Nam, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự phường Thượng Cát, cho biết, trong năm qua, đơn vị luôn giữ vững tinh thần đoàn kết, thống nhất, nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Kết quả đó có sự đóng góp quan trọng từ sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường vụ Đảng ủy, UBND phường và sự quan tâm, phối hợp của HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường.

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Thủ đô, Thượng tá Nguyễn Thành Nam bày tỏ cảm ơn trước sự quan tâm, động viên của lãnh đạo phường đối với cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự phường. Đây là nguồn động viên để đơn vị tiếp tục nỗ lực, thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.