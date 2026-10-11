Phường Thục Phán tuyên truyền và hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho 150 người dân

Các học viên dự lớp tập huấn.

Tại buổi tuyên truyền, các báo cáo viên phổ biến Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ; phân tích nguyên nhân các vụ tai nạn giao thông thường gặp; mức chế tài xử phạt mới đối với các lỗi vi phạm phổ biến; các giải pháp kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông; tầm quan trọng của việc làm chủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, tuyệt đối không điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu, bia hoặc chất kích thích; hướng dẫn các kỹ năng lái xe an toàn, như: chuyển hướng, nhường đường, vượt xe, cách xử lý phương tiện trong điều kiện thời tiết mưa, trơn trợt, qua đèo dốc và địa hình phức tạp…

Thông qua các buổi tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, xây dựng văn hóa khi tham gia giao thông.

Theo kế hoạch, Công an phường Thục Phán sẽ tổ chức tuyên truyền về an toàn giao thông và thực hành đào tạo kỹ năng lái xe an toàn cho người dân trong độ tuổi từ 30 - 50 tuổi thuộc 30 tổ dân phố trên địa bàn phường.