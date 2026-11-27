Trao kinh phí xây mới nhà ở cho gia đình bà Dương Thị Quẻ, hộ nghèo tại tổ dân phố Hạnh Phúc.

Đoàn công tác trực tiếp đến các gia đình kiểm tra, nghiệm thu nhà ở sau xây mới, sửa chữa và trao kinh phí hỗ trợ. Trong đó, bà Dương Thị Quẻ, hộ nghèo, tổ dân phố Hạnh Phúc được hỗ trợ 60 triệu đồng xây dựng nhà mới; bà Hoàng Thị Thiêm, tổ dân phố Nam Phong, là con đẻ của người bị nhiễm chất độc hóa học, được hỗ trợ 35 triệu đồng; bà Nguyễn Sầm Thị Thơm, hộ cận nghèo, tổ dân phố Hoàng Tung được hỗ trợ 30 triệu đồng; bà Hoàng Thị Nơ, hộ cận nghèo, tổ dân phố Đại Thắng được hỗ trợ 30 triệu đồng để sửa chữa nhà ở. Tổng kinh phí hỗ trợ 155 triệu đồng, từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” phường.

Tại các gia đình, đoàn công tác động viên các hộ tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, tích cực lao động, phát triển kinh tế, từng bước ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống. Mong muốn các gia đình sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ đúng mục đích, tập trung xây dựng, sửa chữa nhà ở bảo đảm kiên cố, an toàn, phù hợp với nhu cầu sinh hoạt, sớm ổn định nơi ở, yên tâm lao động sản xuất.