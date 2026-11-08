Phường Thục Phán tổ chức nhiều hoạt động thể thao chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11

Các giải thi đấu thể thao, gồm: Giải bóng rổ 3x3 phường Thục Phán mở rộng khai mạc lúc 7 giờ 30 phút ngày 13/11, cùng chương trình khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026. Thời gian thi đấu trong 2 ngày, từ ngày 14 - 15/11. Địa điểm khai mạc, bế mạc và thi đấu tại sân bóng rổ cộng đồng, khuôn viên sân vận động (cũ), phường Thục Phán.

Giải bóng rổ 3x3 phường Thục Phán mở rộng thi đấu tại sân bóng rổ cộng đồng, khuôn viên sân vận động (cũ), phường Thục Phán.

Giải kéo co phường Thục Phán khai mạc lúc 7 giờ 30 phút ngày 13/11, thi đấu trong 1 ngày và bế mạc ngay sau khi kết thúc trận đấu cuối cùng. Địa điểm tổ chức tại sân vận động (cũ).

Giải bóng bàn các lứa tuổi phường Thục Phán mở rộng lần thứ I năm 2026 khai mạc lúc 7 giờ 30 phút ngày 14/11, thi đấu trong 2 ngày, từ ngày 14 - 15/11. Địa điểm khai mạc, bế mạc và thi đấu tại Nhà tập luyện, thi đấu Trung tâm Đào tạo, thi đấu Thể thao và Nghệ thuật tỉnh, phường Nùng Trí Cao.

Bên cạnh các giải thi đấu, từ 8 giờ ngày 13/11, tại sân vận động (cũ), phường Thục Phán tổ chức giao lưu, trải nghiệm các môn thể thao dân tộc và trò chơi dân gian, gồm: lày cỏ, tung còn, đẩy gậy, làm pháo đất, nhảy sạp. Đây là các hoạt động giao lưu, trải nghiệm, không tổ chức thi đấu giải.

Các hoạt động góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân, thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục, thể thao, đồng thời bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và tăng cường tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư.