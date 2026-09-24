Phường Thục Phán thu ngân sách Nhà nước đạt trên 374 tỷ đồng

Qua rà soát 10 chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết số 28/NQ-HĐND, ngày 19/12/2025 của HĐND phường, có 6 chỉ tiêu đạt kế hoạch năm. Trong đó, thu ngân sách Nhà nước đạt 374,105 tỷ đồng, bằng 134,5% dự toán; duy trì 6/6 trường đạt chuẩn quốc gia; khách quốc tế có phát sinh lưu trú đạt 75.422 lượt, vượt kế hoạch; xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai, đất công, đất dôi dư đạt yêu cầu; tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt 78,31%, vượt chỉ tiêu đề ra.

Bí thư Đảng ủy phường Thục Phán Vũ Đình Quang phát biểu kết luận làm việc với UBND phường.

Công tác thu, chi ngân sách được triển khai chủ động, đúng quy định; thương mại - dịch vụ duy trì ổn định. Công tác quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng, trật tự đô thị được tăng cường. Sản xuất nông nghiệp cơ bản bảo đảm tiến độ, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất được triển khai kịp thời. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, chăm lo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 78,31%, số hóa đầu vào đạt 100%.

Bí thư Đảng ủy phường Thục Phán Vũ Đình Quang đề nghị UBND phường nghiêm túc rà soát những nhiệm vụ còn chậm, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục; tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công, rà soát toàn bộ các dự án chưa giải ngân, xác định cụ thể vướng mắc, trách nhiệm và thời hạn hoàn thành.

Cần đổi mới phương thức theo dõi, điều hành công việc theo nguyên tắc “rõ người chủ trì, rõ thời hạn, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm”; nhiệm vụ có nguy cơ chậm phải kịp thời có giải pháp xử lý, không để tồn đọng kéo dài. Tập trung đúng việc, đúng trọng tâm, tổ chức thực hiện đến cùng, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026, tạo nền tảng bước vào năm 2027.