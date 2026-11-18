Phường Thục Phán ra mắt 32 đội dân phòng phòng cháy, chữa cháy
Ngày 18/11, UBND phường Thục Phán tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập đội dân phòng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại 32 tổ dân phố.
Tại hội nghị, công bố thành lập 32 đội dân phòng tại 32 tổ dân phố với 189 thành viên; đội dân phòng nhận quyết định, ra mắt lực lượng.
Việc ra mắt 32 đội dân phòng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là bước kiện toàn quan trọng đối với lực lượng phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở, góp phần nâng cao khả năng phòng ngừa, ứng phó với các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn; xây dựng môi trường sống an toàn, bảo đảm an ninh, trật tự và giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân trên địa bàn.
Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/phuong-thuc-phan-ra-mat-32-doi-dan-phong-phong-chay-chua-chay-3194537.html