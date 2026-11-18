Thi thể thiếu nữ được cuốn băng dính, đặt trong túi vải bạt, trôi trên sông Hồng mà không có giấy tờ tùy thân. Chỉ từ hình xăm ngày tháng năm sinh trên cổ nạn nhân, chưa đầy một ngày sau khi nhận thông tin phối hợp, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã bắt giữ Nguyễn Anh Dũng (SN 1983) trên gác xép một phòng trọ ở ngõ 276 Đại Từ...