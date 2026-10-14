Phường Thục Phán đối thoại với các hộ dân Khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án Nà Rụa

Các đồng chí: Vũ Đình Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường và đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường chủ trì hội nghị.

Hội nghị thông qua tình hình triển khai dự án và công tác giải phóng mặt bằng; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của các hộ dân. Các nội dung chủ yếu liên quan đến việc xác định nguồn gốc, loại đất, phương án, đơn giá bồi thường đất đai, nhà ở, tài sản gắn liền với đất và cây trồng; chính sách hỗ trợ di chuyển tài sản, ổn định đời sống; điều kiện bố trí tái định cư và thời gian bàn giao mặt bằng.

Người dân nghe thông tin về triển khai thực hiện Dự án khai thác lộ thiên mỏ sắt Nà Rụa.

Đại diện các hộ dân trao đổi, kiến nghị về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư liên quan đến gia đình. Đại diện UBND phường, các cơ quan chuyên môn và Ban Quản lý dự án giải đáp, làm rõ các nội dung theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền; đồng thời hướng dẫn bổ sung hồ sơ đối với những trường hợp cần tiếp tục xác minh, rà soát điều kiện áp dụng chính sách. Đối với một số kiến nghị liên quan đến chính sách tái định cư, ngày 12/10/2026, UBND tỉnh thống nhất chủ trương áp dụng chế độ, chính sách theo đề xuất của UBND phường, làm cơ sở tính toán phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; trong đó xem xét bố trí thêm phương án tái định cư theo chính sách bồi thường bằng đất có mục đích sử dụng khác với loại đất thu hồi.

Bí thư Đảng ủy phường Thục Phán Vũ Đình Quang đề nghị UBND phường, Ban Quản lý dự án và các đơn vị liên quan tiếp tục lắng nghe, tiếp thu ý kiến của người dân; rà soát từng trường hợp, kịp thời giải đáp, tháo gỡ khó khăn, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của các hộ dân. Tăng cường phối hợp, gần dân, sát dân, thực hiện công khai, minh bạch, tạo sự đồng thuận trong quá trình giải phóng mặt bằng, phấn đấu hoàn thành bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công trong tháng 10/2026.