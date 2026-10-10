Phường Thục Phán bàn giao 2.950 con gà giống cho hộ nghèo và cận nghèo

Hoạt động nhằm tạo điều kiện để người dân phát triển chăn nuôi, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững tại địa phương và chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2026).

Người dân nhận gà giống, phát triển chăn nuôi, nâng cao thu nhập, góp phần giảm nghèo bền vững.

Các hộ được hỗ trợ thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, có lao động, có nguồn thức ăn hoặc diện tích đất chăn thả, có chuồng trại cơ bản hoặc cam kết hoàn thiện chuồng trại trước khi nhận con giống. Mỗi hộ được hỗ trợ 50 con gà ri lai thả vườn cùng thuốc thú y phục vụ phòng, chống dịch bệnh. Gà giống được cung ứng có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm chất lượng, có giấy chứng nhận kiểm dịch và được tiêm phòng đầy đủ theo quy định.

Bên cạnh hỗ trợ con giống, Hội Nông dân phường phối hợp với Hợp tác xã Nông nghiệp Ba sạch Hưng Đạo tổ chức tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, hướng dẫn vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại, giúp các hộ nâng cao kiến thức phòng, chống dịch bệnh, hạn chế rủi ro trong quá trình sản xuất.