Phường Thuận Hóa và Hương An: vận động hơn 1,5 tỷ đồng chăm lo người nghèo

Lãnh đạo phường Thuận Hóa thực hiện nghi thức phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026. Ảnh: Phương Thảo

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thuận Hóa, địa phương hiện còn 7 hộ nghèo và 50 hộ cận nghèo. Phần lớn các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do đau ốm, bệnh tật, sống neo đơn hoặc có thành viên không còn khả năng lao động, cần sự hỗ trợ thường xuyên của cộng đồng.

Đến nay, Quỹ “Vì người nghèo” phường đã tiếp nhận và ghi nhận đăng ký ủng hộ của 120 tập thể, cá nhân, với tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng. Đây là nguồn lực quan trọng để địa phương triển khai các hoạt động hỗ trợ sinh kế, cải thiện đời sống, giúp các hộ khó khăn từng bước vươn lên.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, UVTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Thuận Hóa nhấn mạnh, chăm lo cho người nghèo, người yếu thế là nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Các cơ quan, đơn vị ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tại lễ phát động. Ảnh: Phương Thảo

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình đề nghị các cấp, ngành tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, huy động nguồn lực và triển khai các hình thức hỗ trợ thiết thực, phù hợp với hoàn cảnh từng hộ; phấn đấu xóa hết 7 hộ nghèo còn lại vào cuối năm 2026, đồng thời từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho các hộ cận nghèo và những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Ngay sau lễ phát động, nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo và khu dân cư đã đăng ký ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, thể hiện tinh thần sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng.

Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 diễn ra đến ngày 18/11. Thông qua chương trình, phường Thuận Hóa tiếp tục kêu gọi các tổ chức, cá nhân chung tay thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, góp phần xây dựng địa phương văn minh, phát triển.

* Sáng cùng ngày, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hương An cũng tổ chức Lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 với chủ đề “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Trao bảng tượng trưng hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà Đại đoàn kết tại lễ phát động. Ảnh: Đức Quang

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân đã tích cực đóng góp, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, với tổng số tiền hơn 350 triệu đồng.

Nguồn lực vận động sẽ góp phần chăm lo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở, cải thiện đời sống, tạo điều kiện để các hộ vươn lên thoát nghèo bền vững; qua đó, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội trên địa bàn phường.