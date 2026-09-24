Phường Thuận Giao: 152 chủ cơ sở nhà trọ ký cam kết chung tay xây dựng nhà trọ không ma túy

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngọc, Phó Chủ tịch UBND phường - Tổ trưởng Tổ công tác số 03, cùng các thành viên Tổ công tác và 173 người dân, trong đó có 152 chủ cơ sở cho thuê trọ trên địa bàn.

Tại hội nghị, Công an phường Thuận Giao tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về phòng, chống ma túy; hướng dẫn người dân nhận diện ma túy, các biện pháp phòng tránh, đồng thời hướng dẫn cách xử lý, thông tin cho cơ quan chức năng khi biết hoặc phát hiện vụ việc, đối tượng có liên quan đến ma túy.

Các chủ cơ sở nhà trọ ký cam kết không ma túy

Đối với các chủ cơ sở cho thuê trọ, Công an phường tập trung tuyên truyền việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về cư trú, chủ động quản lý người thuê trọ và phối hợp với lực lượng Công an trong công tác nắm tình hình, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn ma túy. Trong khuôn khổ hội nghị, Tổ công tác số 03 đã phát 692 tờ rơi tuyên truyền các loại; đồng thời giới thiệu và phát động chủ cơ sở cho thuê trọ tham gia mô hình “Nhà trọ xanh – Nhà trọ không ma túy”.

Phát tờ rơi tuyên truyền nhà trọ không ma túy

Đặc biệt, 152/152 chủ cơ sở cho thuê trọ tham dự đã đăng ký tham gia mô hình và ký cam kết thực hiện trách nhiệm của chủ cơ sở nhà trọ không ma túy, cùng chính quyền và lực lượng Công an chung tay phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn ma túy ngay từ cơ sở. Mỗi nhà trọ an toàn – một khu dân cư an toàn; mỗi chủ nhà trọ trách nhiệm – góp phần xây dựng phường Thuận Giao không ma túy.