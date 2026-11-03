Phường Thủ Dầu Một nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội

Theo báo cáo, tính đến cuối tháng 9-2026, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn phường đạt hơn 180 tỷ đồng, tăng 11,4% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách TPHCM đạt gần 101 tỷ đồng, chiếm 56% tổng nguồn vốn, góp phần đáp ứng nhu cầu vay ưu đãi để phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và ổn định đời sống người dân.

Chủ tịch UBND phường Thủ Dầu Một Trần Phong Lưu phát biểu tại cuộc họp

Từ nguồn vốn được quản lý và phân bổ, doanh số cho vay của các Tổ vay vốn tiết kiệm đạt gần 67,5 tỷ đồng, với 614 lượt khách hàng; doanh số thu nợ đạt gần 50,2 tỷ đồng. Tổng dư nợ đến cuối quý 3-2026 đạt hơn 179 tỷ đồng, tăng 10,7% so với đầu năm và hoàn thành 99,3% kế hoạch tăng trưởng được giao.

Đại diện các đơn vị phát biểu tại cuộc họp

Bên cạnh việc triển khai các hoạt động tín dụng, các Tổ vay vốn tiết kiệm và vay vốn của phường Thủ Dầu Một còn chú trọng kiểm tra, giám sát tại các điểm giao dịch, được tổ chức phục vụ gần 7.000 lượt khách hàng an toàn, công khai, minh bạch, phục vụ gần 7.000 lượt khách hàng.

Toàn phường hiện có 62 Tổ tiết kiệm và vay vốn, trong đó 43 tổ xếp loại tốt, 5 tổ khá và 14 tổ trung bình. Dự kiến từ nay đến cuối tháng 11-2026, phường Thủ Dầu Một tiếp tục đẩy nhanh sắp xếp lại các tổ tiết kiệm và vay vốn; rà soát các đối tượng đủ điều kiện vay, bảo đảm bình xét công khai, đúng quy định; tăng cường kiểm tra việc sử dụng vốn, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, nợ quá hạn; hạn chế tình trạng khách hàng rời nơi cư trú khi chưa hoàn thành nghĩa vụ trả nợ.