Phường Thông Tây Hội: Phát huy sức dân, chủ động phòng ngừa tội phạm và ma túy

Tham dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; Nguyễn Thanh Thủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường; Đào Thị My Thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường; Nguyễn Thị Kim Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường; Thượng tá Nguyễn Lê Duy Luân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Công an phường; cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, trưởng, phó 31 khu phố và 31 thành viên mô hình tự quản.

Đại biểu dự lễ ra mắt mô hình

Mô hình “1 giảm - 2 tăng - 3 chủ động” được P.Thông Tây Hội triển khai nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tội phạm, tệ nạn ma túy; đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý, giáo dục, hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù, người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

Trung tá Nguyễn Duy Luân phát biểu tại chương trình

Theo đó, “1 giảm” là giảm nguy cơ phát sinh tội phạm, tệ nạn ma túy; “2 tăng” là tăng cường trách nhiệm của cộng đồng và tăng hiệu quả công tác quản lý, giáo dục, hỗ trợ; “3 chủ động” là chủ động phòng ngừa, chủ động phát hiện và chủ động hỗ trợ.

Điểm nhấn của mô hình là phát huy vai trò của từng khu phố, tổ dân phố và người dân trong việc nắm tình hình, kịp thời phát hiện những dấu hiệu liên quan đến tội phạm, tệ nạn ma túy; tích cực cung cấp thông tin, tố giác hành vi vi phạm pháp luật. Qua đó, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân ngay từ cơ sở, không để tội phạm và tệ nạn ma túy phát sinh, diễn biến phức tạp trên địa bàn.

Ký cam kết thực hiện các nội dung trong chương trình của mô hình tổ tự quản "1 giảm - 2 tăng - 3 chủ động"

Bên cạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy, mô hình đặc biệt chú trọng hỗ trợ những người sau cai nghiện, người chấp hành xong án phạt tù trong quá trình tái hòa nhập cộng đồng.

Các thành viên mô hình được quán triệt tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy; quản lý, giáo dục, giúp đỡ những trường hợp có nguy cơ tái nghiện, tái phạm; đồng thời phối hợp hỗ trợ tiếp cận các chính sách an sinh xã hội, học nghề, tìm kiếm việc làm và ổn định cuộc sống.

Đại biểu chụp ảnh ra mắt mô hình

Tinh thần được đề cao là “không kỳ thị, không xa lánh, cùng đồng hành và hỗ trợ”, qua đó tạo điều kiện để người sau cai nghiện và người chấp hành xong án phạt tù có thêm động lực làm lại cuộc đời, ổn định cuộc sống, xây dựng gia đình và trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Các thành viên tham gia mô hình thể hiện khí thế quyết tâm xây dựng P.Thông Tây Hội an toàn, văn minh, giàu đẹp

Việc ra mắt mô hình tự quản “1 giảm - 2 tăng - 3 chủ động” thể hiện quyết tâm của P.Thông Tây Hội trong chủ động phòng ngừa, kéo giảm tội phạm và tệ nạn ma túy, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, lành mạnh, văn minh, nghĩa tình.

Đây cũng là một trong những giải pháp phát huy vai trò của Nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm ngay từ cơ sở.

Tổ chức đồng loạt ra quân diễu hành, tuyên truyền phòng, chống ma túy trên các tuyến đường, khu dân cư

Ngay sau chương trình, phường đã tổ chức đồng loạt ra quân diễu hành, tuyên truyền phòng, chống ma túy trên các tuyến đường, khu dân cư. Hoạt động nhằm lan tỏa thông điệp phòng, chống ma túy đến đông đảo người dân, nâng cao ý thức chủ động phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm và chung tay xây dựng địa bàn không có tệ nạn ma túy.