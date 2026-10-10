Phường Thông Tây Hội: Cần xử lý nghiêm tình trạng xe ôtô đậu nơi có biển cấm tại khu vực cổng trường

Thời gian gần đây, người dân sinh sống tại khu vực đường số 21, trước cổng Trường Tiểu học Lương Thế Vinh (phường Thông Tây Hội, TPHCM) bức xúc khi nhiều xe ô tô đậu dưới lòng đường, thậm chí leo lên cả vỉa hè bất chấp biển báo cấm đậu xe được đặt cách đó không xa, gây cản trở việc đi lại của người dân.

Tình trạng trên còn xảy ra vào giờ cao điểm, nhất là thời điểm phụ huynh tập trung đón học sinh tan trường. Nhiều phương tiện ô tô trong đó có cả ô tô tải, đậu chiếm dụng không gian lưu thông, khiến mặt đường bị thu hẹp, giao thông ùn ứ, phụ huynh và học sinh gặp khó khăn khi di chuyển.

Những hình ảnh xe ô tô đậu tại khu vực cổng trường

Việc dừng, đỗ xe không đúng quy định ngay trước cổng trường ngoài việc khiến tình hình giao thông thêm phức tạp, đặc biệt vào thời điểm lượng phương tiện tăng cao, còn cho thấy sự bất chấp pháp luật của các chủ xe, tài xế.

Theo người dân, sự việc đã được phản ánh, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết triệt để. Người dân mong muốn các đơn vị chức năng địa phương sớm kiểm tra, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm, đồng thời tăng cường kiểm tra vào giờ cao điểm để đảm bảo trật tự giao thông tại khu vực.

Việc chấn chỉnh tình trạng dừng, đỗ xe sai quy định trước cổng trường là cần thiết, nhằm bảo đảm đường thông, hè thoáng, tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh, học sinh và người dân đi lại.