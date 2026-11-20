Tại hội nghị, UBND phường công bố quyết định công nhận 11 đồng chí trúng cử Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng thời, công nhận bổ sung 8 đồng chí giữ chức danh Phó Tổ trưởng tổ dân phố tại các tổ có trên 1.000 hộ và điều chỉnh nhiệm kỳ đối với các Phó Tổ trưởng tổ dân phố từ nhiệm kỳ 2026-2030 thành 2026-2031.

Phường Thống Nhất trao quyết định công nhận 11 đồng chí trúng cử Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Hoàng Hoài

Dịp này, Chủ tịch UBND phường tặng Giấy khen cho 11 tập thể Tổ bầu cử có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố.

Trong khuôn khổ hội nghị, UBND phường tiến hành bàn giao máy tính, máy in, phần mềm bản quyền và đường truyền Internet cho 11 tổ dân phố. Việc trang bị nhằm tạo điều kiện để đội ngũ Tổ trưởng tổ dân phố tiếp nhận, xử lý thông tin, trao đổi công việc, thực hiện chế độ báo cáo trên môi trường điện tử, đồng thời hỗ trợ hoạt động của các Tổ công nghệ số cộng đồng.

Lãnh đạo phường Thống Nhất bàn giao máy tính cho đại diện các tổ dân phố, phục vụ công tác quản lý, điều hành và đẩy mạnh chuyển đổi số tại khu dân cư. Ảnh: Hoàng Hoài

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND phường Phạm Thế Tâm đề nghị đội ngũ Tổ trưởng, Phó Tổ trưởng tổ dân phố phát huy tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, gần dân, sát dân; chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và kịp thời phản ánh những kiến nghị chính đáng của người dân. Đồng thời, tăng cường phối hợp với cấp ủy, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ tại khu dân cư.

Ông Phạm Thế Tâm - Chủ tịch UBND phường phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hoàng Hoài

Đối với trang thiết bị được bàn giao, Chủ tịch UBND phường yêu cầu các tổ dân phố quản lý, bảo quản và sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả; chủ động ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động ở cơ sở và thúc đẩy chuyển đổi số tại khu dân cư.