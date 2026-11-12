Phường Thới Sơn trao Huy hiệu Đảng cho 12 đảng viên

Lãnh đạo phường Thới Sơn trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên.

Sáng 12/11, Đảng ủy phường Thới Sơn (An Giang) tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên cao niên tuổi Đảng đợt 7/11/2026.

Đợt này, Đảng bộ phường Thới Sơn có 12 đảng viên được trao Huy hiệu Đảng. Trong đó, có 2 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 3 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và 5 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Lãnh đạo phường Thới Sơn mong các đảng viên tiếp tục phát huy uy tín, kinh nghiệm, đồng hành cùng địa phương để xây dựng quê hương Thới Sơn ngày càng văn minh, nghĩa tình.