Phường Thới Sơn: Tăng tốc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026

Quang cảnh hội nghị.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, công tác xây dựng Đảng được Đảng ủy phường quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao…

Đảng ủy phường tập trung lãnh đạo, hoàn thành việc mua sắm trang thiết bị, máy vi tính theo Đề án số 05-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trang bị cho cán bộ, công chức, góp phần nâng cao điều kiện làm việc và hiệu quả thực thi công vụ.

Các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn cơ bản được triển khai thực hiện và đạt kết quả tích cực. Thu ngân sách nhà nước đạt gần 84% theo kế hoạch. Công tác giảm nghèo đa chiều đạt tỷ lệ 0,62%; giới thiệu việc làm đạt trên 71% chỉ tiêu. Hoạt động du lịch phục hồi mạnh mẽ, doanh thu đạt trên 96% theo kế hoạch năm 2026.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phan Thị Thùy Dung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường nhấn mạnh yêu cầu trong 3 tháng cuối năm 2026, Đảng ủy, UBND phường tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ chính trị, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra; thực hiện công tác cán bộ đúng quy định, quy trình...