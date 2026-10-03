Phường Thới Sơn (Đồng Tháp) hướng tới hình thành đô thị sinh thái ven sông văn minh, hiện đại, bền vững

Mở rộng không gian, cộng hưởng lợi thế

Phường Thới Sơn được thành lập trên cơ sở hợp nhất toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của Phường 6 và xã Thới Sơn cũ theo Nghị quyết số 1663/NQ-UBTVQH15. Việc sắp xếp không chỉ mở rộng quy mô địa bàn mà còn tạo điều kiện để kết nối tốt hơn các nguồn lực về đất đai, hạ tầng, thương mại, dịch vụ và du lịch.

Điểm đặc biệt của Thới Sơn là sự đan xen giữa không gian đô thị và không gian sinh thái sông nước. Cù lao Thới Sơn nằm giữa sông Tiền, có diện tích khoảng 1.200 ha, với hệ thống kênh rạch, vườn cây ăn trái và các hoạt động trải nghiệm mang đậm bản sắc miền Tây. Đây là nền tảng để địa phương phát triển kinh tế vườn gắn với du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và dịch vụ trải nghiệm.

Cù lao Thới Sơn nằm giữa sông Tiền, đây là lợi thế để phường Thới Sơn phát triển kinh tế vườn gắn với du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và dịch vụ trải nghiệm.

Sau sáp nhập, lợi thế này càng có điều kiện được phát huy khi không gian đô thị, khu dân cư, thương mại - dịch vụ và vùng sinh thái được đặt trong một chỉnh thể phát triển. Định hướng của địa phương là khai thác hiệu quả cảnh quan sông nước, vườn cây, hệ thống giao thông thủy và các giá trị văn hóa bản địa để tạo thêm sản phẩm du lịch, đồng thời nâng cao giá trị kinh tế trên cùng một đơn vị diện tích.

Trong đó, du lịch tiếp tục được xác định là một trong những động lực quan trọng. Thới Sơn có hệ thống sản phẩm đã được hình thành từ lâu như tham quan vườn cây ăn trái, trải nghiệm xuồng trên kênh rạch, thưởng thức đờn ca tài tử, trà mật ong, các sản phẩm thủ công và ẩm thực địa phương. Ngành du lịch Đồng Tháp cũng xác định Thới Sơn có nhiều điều kiện để phát triển theo hướng du lịch sinh thái, trải nghiệm và cộng đồng trong không gian “Đồng Tháp mới”.

Du lịch và kinh tế vườn tạo sức bật

Những lợi thế về sinh thái, dịch vụ và vị trí đang từng bước chuyển hóa thành kết quả kinh tế. Đến hết tháng 8/2026, Thới Sơn đón 285.309 lượt khách, đạt 95,42% kế hoạch; doanh thu du lịch đạt 193,229 tỷ đồng, tương đương 87,83% kế hoạch. Thu ngân sách đạt 90/97 tỷ đồng, bằng 92,78% kế hoạch; thu nhập bình quân đạt 78,78 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ lao động qua đào tạo hiện đạt 93,58%, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,62%, tạo nền tảng xã hội quan trọng cho quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Bà Nguyễn Thị Phương Thủy, Phó chủ tịch UBND phường Thới Sơn cho biết: Du lịch đang ngày càng giữ vai trò rõ nét trong cơ cấu kinh tế địa phương. Quan trọng hơn, dòng khách du lịch tạo ra hiệu ứng lan tỏa đối với các lĩnh vực dịch vụ, kinh doanh ăn uống, lưu trú, vận tải, sản phẩm đặc trưng và kinh tế hộ gia đình.

Đây cũng là hướng phát triển phù hợp với định hướng của tỉnh khi tăng cường kết nối các điểm du lịch, xây dựng sản phẩm đặc thù và khai thác giá trị văn hóa, sinh thái theo hướng bền vững. Tháng 8/2026, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp đã khảo sát thực tế tại Thới Sơn để rà soát hiện trạng, đánh giá tiềm năng và định hướng quy hoạch phát triển các khu, điểm du lịch trên địa bàn.

Phường Thới Sơn chú trọng phát triển, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm OCOP

Cùng với du lịch, kinh tế vườn tiếp tục là nền tảng quan trọng của Thới Sơn. Việc phát triển sản xuất theo hướng gắn với trải nghiệm, tiêu thụ sản phẩm tại chỗ, xây dựng sản phẩm OCOP và mở rộng các dịch vụ hỗ trợ sẽ giúp nâng cao giá trị chuỗi sản phẩm thay vì chỉ dừng ở sản xuất nông nghiệp đơn thuần.

Cùng với đó, phường Thới Sơn cũng đẩy mạnh thương mại điện tử, kinh tế đêm, khoa học - công nghệ và chuyển đổi số, qua đó mở rộng phương thức tiếp cận thị trường, quảng bá sản phẩm và nâng cao chất lượng phục vụ du khách.

Hoàn thiện hạ tầng, định hình đô thị sinh thái

Nếu lợi thế tự nhiên là “tài sản” thì hạ tầng chính là điều kiện để Thới Sơn chuyển hóa tài sản đó thành động lực tăng trưởng. Vì vậy, giai đoạn 2026-2030, Thới Sơn xác định tập trung huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị, đồng thời kiến nghị tỉnh triển khai các dự án có tính kết nối và tạo không gian phát triển mới.

Phường Thới Sơn tập trung huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng

Đáng chú ý, phường đề nghị sớm triển khai dự án bờ kè khu vực cù lao Thới Sơn. Đây không chỉ là yêu cầu về phòng, chống sạt lở mà còn được kỳ vọng mở rộng không gian đô thị, tạo cảnh quan ven sông, hình thành chuỗi dịch vụ - du lịch và tăng sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư. Theo kế hoạch đầu tư công của tỉnh, dự án xử lý sạt lở sông Tiền đoạn qua cù lao Thới Sơn và cù lao Tân Long có thời gian thực hiện 2026-2029, tổng mức đầu tư dự kiến 500 tỷ đồng.

Trong phát triển kinh tế, Thới Sơn định hướng phát triển đồng bộ các hạng mục phục vụ du lịch như bến tàu khách, hệ thống lưu trú, quầy hàng lưu niệm, không gian ẩm thực và các sản phẩm OCOP; khai thác hiệu quả khu dân cư dọc sông Tiền, phát triển du lịch đường sông và kết nối với các điểm đến trong khu vực.

Đồng thời, Thới Sơn dự kiến triển khai 68 công trình, dự án do phường làm chủ đầu tư và đề xuất tỉnh làm chủ đầu tư 8 dự án. Đây được xem là nguồn lực quan trọng để từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông, hạ tầng đô thị, không gian công cộng và các công trình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Trong quá trình đó, yêu cầu đặt ra không chỉ là mở rộng hạ tầng mà phải bảo đảm sự hài hòa giữa phát triển đô thị và bảo tồn không gian sinh thái. Việc xử lý sạt lở, nâng cấp đường giao thông, chỉnh trang cảnh quan, cải thiện hệ thống thoát nước và phát triển các tuyến kết nối cần được đặt trong một tổng thể để vừa nâng cao chất lượng sống của người dân, vừa giữ được bản sắc cù lao sông nước.

Hạ tầng giao thông phường Thới Sơn được đầu tư, chỉnh trang "xanh - sạch - đẹp"

Thới Sơn cũng đang từng bước tăng cường quản lý trật tự đô thị, hành lang giao thông và cảnh quan trên các tuyến đường. Chính quyền địa phương đã triển khai kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, trật tự đô thị; đồng thời chú trọng chỉnh trang những khu vực có lượng khách du lịch lớn.

Với nền tảng mới sau sáp nhập, Thới Sơn đang có cơ hội hình thành một không gian phát triển mới, trong đó đô thị và sinh thái không tách rời mà bổ trợ cho nhau. Khi hạ tầng từng bước được hoàn thiện, du lịch được tổ chức theo chuỗi, kinh tế vườn gắn với dịch vụ và thị trường, lợi thế sông nước sẽ trở thành nguồn lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng. hướng tới xây dựng một đô thị sinh thái ven sông văn minh, bền vững, nơi giá trị cảnh quan, kinh tế và chất lượng sống được phát triển hài hòa, qua đó đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số và tiến trình phát triển chung của tỉnh Đồng Tháp.

* Nguồn ảnh phường Thới Sơn cung cấp