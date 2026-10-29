Phường Thiên Trường: Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong xây dựng chính quyền số

Sắc đỏ cờ Tổ quốc, cờ Đảng trên tuyến phố văn minh đô thị tại phường Thiên Trường. Ảnh: Phan Nam

Đảng lãnh đạo, chính quyền đổi mới

Phường Thiên Trường được thành lập trên cơ sở hợp nhất phường Lộc Hạ, xã Mỹ Tân và xã Mỹ Trung. Sau sắp xếp, phường có diện tích tự nhiên 20,53 km², dân số 32.384 người. Việc mở rộng địa bàn, gia tăng quy mô dân số đặt ra yêu cầu mới đối với công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành, nhất là trong điều kiện vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Những ngày đầu hoạt động, cùng với nhiệm vụ ổn định tổ chức bộ máy, địa phương phải bắt nhịp giải quyết khối lượng công việc lớn, bảo đảm các hoạt động hành chính thông suốt, đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Trong bối cảnh đó, chuyển đổi số trở thành yêu cầu cấp thiết. Quán triệt tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Đảng ủy phường xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền và chất lượng phục vụ nhân dân. Theo đó, việc ứng dụng công nghệ phải đi đôi với thay đổi nhận thức, phương pháp làm việc, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu và tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Đinh Hoàng Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thiên Trường triển khai nhiệm vụ thông qua nền tảng công nghệ số. Ảnh: Phan Nam

Để thống nhất công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng ủy phường đã thành lập Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời ban hành Kế hoạch số 16-KH/ĐU về triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” và các chương trình ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử.

Đồng chí Đinh Hoàng Dũng, Bí thư Đảng ủy phường Thiên Trường cho biết: “Cấp ủy xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ chính trị, khâu đột phá chiến lược quan trọng của địa phương. Đảng ủy gắn trách nhiệm người đứng đầu, lấy hiệu quả ứng dụng nền tảng số làm tiêu chí đánh giá cán bộ. Nhờ đó, tinh thần tiên phong của đảng viên đã tạo luồng gió mới trong toàn hệ thống chính trị”.

Từ nhận thức đó, cấp ủy tập trung lãnh đạo chính quyền rà soát điều kiện hạ tầng, từng bước hoàn thiện trang thiết bị công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu vận hành bộ máy sau sắp xếp. Các hệ thống quản lý văn bản, điều hành tác nghiệp, họp trực tuyến và giải quyết thủ tục hành chính được quan tâm khai thác, sử dụng, góp phần thay đổi phương thức xử lý công việc theo hướng khoa học, công khai, minh bạch.

Trong giai đoạn đầu vận hành, phường đã trang bị 33 máy tính thế hệ mới, 17 máy in, 9 máy scan tốc độ cao, 2 máy photocopy; duy trì 3 phòng họp trực tuyến kết nối từ Trung ương đến cơ sở. Hiệu quả bước đầu được thể hiện qua việc tiếp nhận, xử lý văn bản trên môi trường điện tử. Theo số liệu thống kê trong giai đoạn đầu triển khai, hệ thống đã tiếp nhận 24.864 văn bản, phát hành 4.985 văn bản. Chuyển biến được thể hiện qua kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường. Năm 2026, Trung tâm tiếp nhận trực tuyến 8.863/8.868 hồ sơ, đạt 99,94%. Trong tổng số hồ sơ tiếp nhận, 8.853 hồ sơ được giải quyết đúng hạn, đạt tỷ lệ 99,98%. Tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt 99,1%; số hóa thành phần hồ sơ đạt 99,49%, số hóa kết quả giải quyết đạt 99,47%. Đối với việc lưu kho hồ sơ trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh, Trung tâm đạt tỷ lệ 98,84%, tương ứng 3.229/3.267 hồ sơ.

UBND phường Thiên Trường triển khai kế hoạch xây dựng mô hình chính quyền thân thiện, thông minh. Ảnh: Phan Nam

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường sử dụng mã QR để công khai, hỗ trợ người dân truy cập thông tin thủ tục hành chính trên Trang thông tin điện tử của phường và tại Bộ phận Một cửa; đồng thời niêm yết hướng dẫn đánh giá chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công trên ứng dụng VNeID. Các hình thức này giúp người dân thuận tiện tra cứu thông tin, thực hiện thủ tục trực tuyến. Trung tâm còn niêm yết danh mục thủ tục hành chính tại 15 nhà văn hóa tổ dân phố, mở rộng khả năng tiếp cận thông tin, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính ở cơ sở.

Cùng với chuyển đổi số trong hoạt động chính quyền, Đảng ủy phường quan tâm ứng dụng công nghệ số vào công tác xây dựng Đảng. Đến nay, phường đã quét (scan) 1.733 hồ sơ đảng viên, ký số 700 hồ sơ và cập nhật hơn 350 hồ sơ lên hệ thống 4.0. Trong 4 thủ tục hành chính của Đảng đang được triển khai, thủ tục thu, nộp đảng phí đã được thực hiện. Đảng ủy phường cũng đang làm sạch dữ liệu đảng viên trên ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử, từng bước chuẩn hóa thông tin, phục vụ công tác quản lý đảng viên và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức đảng.

Niêm yết thủ tục hành chính bằng mã QR tại Bộ phận Một cửa phường Thiên Trường, nâng cao tính công khai, minh bạch. Ảnh: Phan Nam

Các nền tảng thông tin, tuyên truyền cũng được phát huy. Cổng thông tin điện tử của phường từng ghi nhận hơn 580 nghìn lượt truy cập; Fanpage Đảng ủy, UBND phường thu hút trên 9 nghìn lượt theo dõi. Thông qua những kênh thông tin này, các chủ trương, chính sách và hoạt động chỉ đạo, điều hành của địa phương được chuyển tải kịp thời, tạo thêm điều kiện để nhân dân tiếp cận thông tin chính thống, tham gia đóng góp ý kiến, giám sát hoạt động của chính quyền.

Đồng chí Mai Hồng Diên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường khẳng định: “Phường Thiên Trường đặt mục tiêu xây dựng mô hình phường thông minh chính quyền thân thiện, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Các giải pháp chuyển đổi số sẽ tập trung vào việc nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền, phát triển kinh tế số và xã hội số, trong đó chú trọng xây dựng trung tâm điều hành thông minh, triển khai hệ thống camera an ninh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, hệ thống truyền thanh thông minh, phòng họp không giấy tờ, bàn làm việc số và các nền tảng hỗ trợ cán bộ, công chức trong quá trình thực thi nhiệm vụ”.

Chuyển đổi số vì dân

Chuyển đổi số chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi những kết quả đạt được trong hoạt động của bộ máy chính quyền được chuyển hóa thành lợi ích cụ thể đối với người dân. Từ quan điểm đó, phường Thiên Trường từng bước mở rộng ứng dụng công nghệ trong các lĩnh vực an ninh trật tự, giáo dục, y tế, phát triển kinh tế và đời sống dân sinh.

Một trong những cách làm đáng chú ý là công trình ứng dụng nền tảng số tích hợp mã QR do Công an phường triển khai. Công trình cung cấp thông tin, hướng dẫn xử lý 25 tình huống thường gặp liên quan đến an ninh, trật tự. Nội dung được thể hiện bằng 4 ngôn ngữ, tích hợp địa chỉ, số điện thoại liên hệ của Công an cấp xã và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh. Thông qua việc quét mã QR, người dân và du khách tra cứu những thông tin cần thiết, xác định đầu mối liên hệ khi gặp các tình huống phát sinh.

Khánh thành công trình số hóa di tích lịch sử - văn hóa đền Cây Quế trên địa bàn phường Thiên Trường. Ảnh: Phan Nam

Cùng với đó, việc ứng dụng hệ thống camera giám sát, kết hợp khai thác các nhóm Zalo an ninh cơ sở đã hỗ trợ lực lượng chức năng trong công tác nắm tình hình địa bàn, tiếp nhận và trao đổi thông tin. Sự tham gia của người dân thông qua các kênh tương tác trực tuyến góp phần phát huy hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong giữ gìn an ninh, trật tự.

Trong lĩnh vực giáo dục, các nhà trường trên địa bàn đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, giảng dạy. Theo kết quả triển khai được địa phương tổng hợp, 100% trường học đã sử dụng phần mềm quản trị nhà trường, sổ điểm điện tử và học bạ điện tử. Việc ứng dụng các nền tảng góp phần giảm bớt công việc hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý, tạo điều kiện để giáo viên, phụ huynh thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình học tập, rèn luyện của học sinh.

Trong lĩnh vực y tế, Trạm Y tế phường triển khai phần mềm quản lý khám, chữa bệnh, ứng dụng thanh toán bảo hiểm y tế không dùng tiền mặt, hướng tới hoàn thiện hồ sơ sức khỏe điện tử. Việc quản lý thông tin trên môi trường số góp phần hỗ trợ cán bộ y tế theo dõi quá trình khám, chữa bệnh, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.

Một tiết học ứng dụng công nghệ thông tin của cô và trò Trường THCS Thiên Trường. Ảnh: Phan Nam

Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh tiếp cận các nền tảng số, ứng dụng hóa đơn điện tử và phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. Theo kết quả thống kê trong giai đoạn triển khai, trên 50% doanh nghiệp nhỏ và vừa đã được hỗ trợ tiếp cận, khai thác nền tảng số; 80% cơ sở ăn uống, bán lẻ ứng dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Từ những thao tác đơn giản như thanh toán bằng mã QR, quản lý đơn hàng, sử dụng hóa đơn điện tử đến thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến, công nghệ đang từng bước thay đổi phương thức hoạt động của các cơ sở kinh doanh. Đây cũng là điều kiện để nâng cao tính minh bạch, giảm chi phí giao dịch, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế địa phương.

Bên cạnh những lĩnh vực trên, phường quan tâm phát triển các tiện ích phục vụ cộng đồng như hệ thống wifi công cộng, kiosk thông minh hỗ trợ tra cứu thủ tục hành chính; từng bước số hóa dữ liệu các di tích lịch sử, văn hóa, phục vụ công tác quản lý, bảo tồn và quảng bá du lịch.

Đặc biệt, trong quá trình đưa công nghệ đến gần người dân, vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục được phát huy. Thông qua phong trào “Bình dân học vụ số” và hoạt động của các Tổ công nghệ số cộng đồng, lực lượng đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia hướng dẫn người dân sử dụng các tiện ích trên môi trường điện tử.

Giáo viên Trường THCS Thiên Trường ứng dụng màn hình trình chiếu và bài giảng điện tử trong tiết dạy tiếng Anh. Ảnh: Phan Nam

Tại các khu dân cư, đoàn viên, thanh niên trực tiếp hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng định danh điện tử VNeID, đăng ký tài khoản dịch vụ công, hướng dẫn thực hiện thanh toán trực tuyến và khai thác những ứng dụng thiết yếu. Qua sự hướng dẫn trực tiếp, người dân từng bước làm quen với các thao tác trên điện thoại thông minh, chủ động hơn khi tiếp cận dịch vụ công và các tiện ích số.

Trên cơ sở kết quả đạt được, Đảng ủy phường Thiên Trường tiếp tục lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền số, bồi dưỡng kỹ năng công nghệ cho cán bộ, công chức; phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông hoàn thiện hạ tầng, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và Tổ công nghệ số cộng đồng trong tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng các tiện ích số.

Thực tiễn cho thấy, hiệu quả chuyển đổi số phụ thuộc trước hết vào tư duy lãnh đạo và phương thức tổ chức thực hiện, trong đó sự quyết liệt của cấp ủy, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và sự tham gia của người dân là những yếu tố quan trọng để các giải pháp công nghệ phát huy hiệu quả, tạo chuyển biến thực chất trong hoạt động của hệ thống chính trị và giải quyết thủ tục hành chính.

Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, những kết quả đạt được đã tạo nền tảng để phường Thiên Trường tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền số, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, công khai, minh bạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Quan trọng hơn, từ những công việc cụ thể, vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng ngày càng được thể hiện rõ trong thực tiễn, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, tạo động lực xây dựng phường Thiên Trường phát triển văn minh, bền vững.