Phường Thiên Trường khai mạc Hội trại Thu năm 2026

Biểu diễn văn nghệ tại chương trình.

Dự chương trình có lãnh đạo Tỉnh đoàn; lãnh đạo phường Thiên Trường, các cơ quan, đơn vị, trường học, tổ dân phố, doanh nghiệp, nhà tài trợ cùng đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên, nhân dân và các em thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn.

Các đại biểu dự chương trình.

Phát biểu khai mạc, lãnh đạo UBND phường nhấn mạnh, chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, là sự đầu tư cho tương lai phát triển bền vững của quê hương. Thời gian qua, phường Thiên Trường đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất trường học, đưa các điểm sinh hoạt hè, phố đi bộ vào vận hành hiệu quả, đồng thời triển khai các chương trình an sinh xã hội, khuyến học, khuyến tài, tạo điều kiện để trẻ em được học tập, vui chơi và phát triển toàn diện.

Hội trại Thu năm 2026 có sự tham gia của 19 đơn vị, gồm 15 tổ dân phố, 3 trường học và lực lượng Đoàn Thanh niên phường. Không gian phố đi bộ Thiên Trường được trang hoàng với 19 cổng trại mang màu sắc riêng, cùng các mô hình, đèn Trung thu, mâm cỗ ngũ quả được đầu tư công phu. Các hoạt động giao lưu, trò chơi dân gian và Hội diễn nghệ thuật Thiếu nhi Thiên Trường tạo không khí sôi nổi, thu hút đông đảo thiếu nhi và nhân dân tham gia.

Biểu diễn trống hội Phương Bông tại chương trình.

Biểu diễn múa Lân - Sư - Rồng tại chương trình.

Tại chương trình, lễ khai mạc diễn ra với nhiều hoạt động đặc sắc như múa Lân - Sư - Rồng, diễu hành mô hình đèn Trung thu nghệ thuật, đánh trống khai hội, biểu diễn trống hội Phương Bông, bắn pháo hoa tầm thấp và Hội thi văn nghệ thanh, thiếu niên.

Thông qua Hội trại Thu “Ngày hội Trung thu Thiên Trường” năm 2026, phường Thiên Trường tiếp tục khẳng định sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội đối với thế hệ măng non, đồng thời tạo không gian để thiếu nhi giao lưu, trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng, vun đắp tình đoàn kết và tình yêu quê hương.

Trước giờ khai mạc Hội trại Thu, lãnh đạo phường đã trực tiếp thăm hỏi, trao quà cho 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn, với mức hỗ trợ 500 nghìn đồng/suất. Đây là hoạt động thiết thực nhằm bảo đảm mọi trẻ em đều được đón Trung thu trong không khí vui tươi, ấm áp, qua đó lan tỏa tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và cộng đồng đối với công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em.