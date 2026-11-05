Phường Thanh Xuân trao Huy hiệu Đảng tặng 541 đảng viên

Theo lãnh đạo phường Thanh Xuân, những tấm Huy hiệu được trao là sự ghi nhận đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến của các đảng viên. Đằng sau mỗi tấm Huy hiệu là những năm tháng tận tụy với công việc, những đóng góp cho cơ quan, đơn vị và cộng đồng.

Lãnh đạo phường Thanh Xuân trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng tặng các đảng viên. Ảnh: Tùng Lâm

Đại diện các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng phát biểu cảm tưởng, đảng viên Bùi Tín Nghị, Chi bộ 2, xúc động bày tỏ niềm vinh dự khi đón nhận phần thưởng cao quý của Đảng. Ông chia sẻ, niềm vinh dự ấy cũng là lời nhắc nhở mỗi đảng viên tiếp tục giữ gìn phẩm chất, phát huy trách nhiệm, vai trò gương mẫu, chung tay xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Đảng viên Bùi Tín Nghị, Chi bộ 2, Đảng bộ phường Thanh Xuân phát biểu cảm tưởng tại buổi lễ. Ảnh: Tùng Lâm

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Thanh Xuân Trần Thị Thu Hà ghi nhận, trân trọng những đóng góp của các đảng viên trong suốt 35 năm phấn đấu, cống hiến. Dù ở những cương vị, lĩnh vực công tác khác nhau, các đảng viên đều góp sức vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển địa phương.

Đáng chú ý, nhiều đảng viên sau khi nghỉ hưu vẫn tích cực tham gia công việc tại khu dân cư, đóng góp kinh nghiệm, tâm huyết cho các phong trào ở cơ sở. Từ những ý kiến góp ý với cấp ủy, vận động người dân đến dìu dắt thế hệ trẻ, sự gương mẫu và trách nhiệm của các đảng viên đã góp phần củng cố khối đoàn kết trong cộng đồng.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Thanh Xuân Trần Thị Thu Hà phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Tùng Lâm

Bà Trần Thị Thu Hà mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy uy tín, kinh nghiệm, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền trong xây dựng địa phương; đồng thời quan tâm, truyền lại cho thế hệ trẻ những bài học về bản lĩnh, trách nhiệm và tinh thần phục vụ nhân dân.