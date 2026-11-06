Phường Thanh Xuân trao Huy hiệu Đảng đợt 7-11

Tại buổi lễ, 147 đảng viên được trao Huy hiệu từ 30 đến 65 năm tuổi Đảng. Trong đó, có 4 đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm, 19 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm, 7 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm và 10 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng.

Lãnh đạo phường Thanh Xuân trao Huy hiệu Đảng tặng các đảng viên tại buổi lễ. Ảnh: Tùng Lâm

Mỗi tấm Huy hiệu được trao là sự ghi nhận đối với những năm tháng phấn đấu, rèn luyện và cống hiến của các đảng viên. Đại diện các đảng viên được trao Huy hiệu, ông Trần Đức Biên, Bí thư Chi bộ 3, bày tỏ niềm xúc động, tự hào khi đón nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng. Với ông, đây không chỉ là dấu mốc đáng nhớ sau hơn nửa thế kỷ phấn đấu, cống hiến mà còn là lời nhắc nhở tiếp tục giữ gìn phẩm chất, phát huy vai trò gương mẫu và đóng góp xây dựng địa phương.

Đảng viên Trần Đức Biên, Bí thư Chi bộ 3, đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Tùng Lâm

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Thanh Xuân Trần Thị Thu Hà ghi nhận những đóng góp của các thế hệ đảng viên đối với sự phát triển của Thủ đô và địa phương. Đặc biệt, nhiều người sau khi nghỉ hưu vẫn tích cực tham gia công việc tại khu dân cư, đóng góp kinh nghiệm, tâm huyết thông qua những việc làm thiết thực như góp ý với cấp ủy, vận động nhân dân và dìu dắt đảng viên trẻ.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Thanh Xuân Trần Thị Thu Hà phát biểu tại lễ trao tặng Huy hiệu Đảng. Ảnh: Tùng Lâm

Bà Trần Thị Thu Hà nhấn mạnh, sự tri ân đối với các thế hệ đi trước không chỉ thể hiện qua những buổi lễ trang trọng mà còn ở tinh thần cầu thị, biết lắng nghe, trách nhiệm xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh và chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy uy tín, kinh nghiệm, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền, góp phần củng cố sự đồng thuận và xây dựng Thanh Xuân ngày càng văn minh, phát triển.

Trước đó, ngày 5-11, Đảng ủy phường Thanh Xuân đã tổ chức hai buổi lễ trao tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho 541 đảng viên, ghi nhận những đóng góp trong suốt quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Thanh Xuân Trần Thị Thu Hà đến thăm, trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên cao tuổi tại nhà. Ảnh: Tùng Lâm