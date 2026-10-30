Phường Thanh Xuân tiếp nhận gần 1,7 tỷ đồng ủng hộ Quỹ vì người nghèo

Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, tiếp tục huy động sự chung tay của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trong công tác chăm lo an sinh xã hội.

Tại chương trình, nhiều cơ quan, doanh nghiệp, trường học và khu dân cư đã tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”. Tính đến ngày 30-10, Quỹ đã tiếp nhận gần 1,7 tỷ đồng, góp phần tạo thêm nguồn lực hỗ trợ những gia đình, cá nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm trao ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” phường Thanh Xuân năm 2026. Ảnh: Tùng Lâm

Trong khuôn khổ chương trình, phường Thanh Xuân trao tặng 228 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng dành cho các học sinh, hội viên phụ nữ khuyết tật và phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Đây là sự hỗ trợ thiết thực, góp phần động viên các gia đình, cá nhân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Lãnh đạo phường Thanh Xuân trao quà động viên các học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Tùng Lâm

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thanh Xuân Nguyễn Xuân Hải nhấn mạnh ý nghĩa của việc phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong công tác chăm lo cho người nghèo. Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam phường cũng lưu ý, bên cạnh các giải pháp hỗ trợ trước mắt, cần quan tâm hơn đến việc tạo sinh kế, hỗ trợ việc làm, chăm sóc sức khỏe và tạo điều kiện học tập, giúp các gia đình từng bước ổn định cuộc sống.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thanh Xuân Nguyễn Xuân Hải phát biểu tại chương trình. Ảnh: Tùng Lâm

Thời gian qua, phường Thanh Xuân đã triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực. Từ đầu năm 2026 đến nay, địa phương đã hỗ trợ các gia đình khó khăn dịp Tết Nguyên đán, đồng thời thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em, người cao tuổi, giáo viên, học sinh và những trường hợp ốm đau, khó khăn đột xuất. Các hộ có hoàn cảnh khó khăn thuộc diện giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 2,5 cũng nhận được sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời để sớm ổn định cuộc sống.

Thông qua chương trình, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thanh Xuân tiếp tục kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nhân dân đồng hành trong công tác chăm lo người nghèo.

Lãnh đạo phường Thanh Xuân trao quà động viên các giáo viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ảnh: Tùng Lâm

Thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường sẽ phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên và Ban Công tác Mặt trận tại khu dân cư tiếp tục rà soát những trường hợp cần giúp đỡ, lựa chọn hình thức hỗ trợ phù hợp; đồng thời bảo đảm việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” công khai, minh bạch, đúng mục đích, đúng đối tượng.

Cũng trong dịp này, phường Thanh Xuân triển khai kế hoạch tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, gắn các hoạt động tại khu dân cư với chăm lo đời sống nhân dân, phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ trong cộng đồng.