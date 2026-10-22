Phường Thanh Xuân: Thi công dự án đầu tư công chưa đảm bảo vệ sinh môi trường

Ngổn ngang vật liệu, phế thải xây dựng

Theo phản ánh của một số người dân, trên địa bàn phường Thanh Xuân (Hà Nội) đang triển khai thi công các dự án nâng cấp, cải tạo các ngõ, ngách trên một số tuyến đường. Tuy nhiên, khi triển khai thi công đã xảy ra không ít bất cập về vệ sinh môi trường, an toàn giao thông.

Rác thải và phế thải xây dựng tập kết tại đầu ngõ 282 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân. Ảnh: HL

Cụ thể, người dân phản ánh, tại ngõ 282 Nguyễn Huy Tưởng, trong quá trình thi công cải tạo vỉa hè, phế liệu xây dựng phát sinh chưa được thu dọn kịp thời. Cùng với đó, rác thải sinh hoạt của người dân cũng được tập kết tại đầu ngõ vừa mất vệ sinh môi trường, vừa mất mỹ quan đô thị.

Chị N.T.H, người dân sinh sống trên đường Nguyễn Huy Tưởng cho biết, việc cải tạo vỉa hè là cần thiết, bởi hạ tầng được nâng cấp sẽ giúp đường ngõ khang trang, thuận tiện hơn. Tuy nhiên, trong thời gian thi công, người dân mong muốn đơn vị thực hiện công trình quan tâm hơn đến việc vệ sinh mặt bằng, thu gom phế thải xây dựng và hạn chế bụi phát sinh.

"Phế thải xây dựng cùng rác thải sinh hoạt của người dân tập kết tại đầu ngõ 282 Nguyễn Huy Tường nhiều ngày, không được dọn dẹp kịp thời, xử lý dứt điểm. Chúng tôi cũng đã có phản ánh tới chính quyền qua iHanoi nhưng đến hôm nay rác và phế thải xây dựng vẫn còn", chị N.T.H chia sẻ.

Trong khi đó, tại khu vực ngõ 1 Quan Nhân, dự án nạo vét, cải tạo hệ thống rãnh thoát nước cũng phát sinh những bất cập trong quá trình triển khai. Theo phản ánh của người dân, có thời điểm vật liệu xây dựng được tập kết ngổn ngang, phế thải xây dựng chưa được thu gom kịp thời, khiến mặt ngõ bị thu hẹp, ảnh hưởng đến việc lưu thông của người dân.

Phế thải xây dựng tập kết thành dãy dài khu vực Ao Dài phía mặt đường Quan Nhân, phường Thanh Xuân. Ảnh: HL

Đặc thù các ngõ, ngách trên địa bàn là không gian đi lại tương đối hạn chế, nhiều hộ dân sinh sống dọc tuyến. Vì vậy, việc tập kết vật liệu, bố trí phương tiện thi công nếu không hợp lý có thể gây cản trở giao thông, đặc biệt khi người dân đi làm, đưa đón con hoặc vận chuyển hàng hóa.

“Cải tạo đường ngõ ngách và thi công rãnh thoát nước thì khó tránh khỏi đào xới, có đất cát, vật liệu trên đường. Nhưng nếu để kéo dài, không thu dọn thì người đi lại rất vất vả. Chúng tôi mong đơn vị thi công có phương án bố trí vật liệu gọn gàng, giữ lối đi và vệ sinh thường xuyên”, ông N.V.Q, một người dân tại khu vực ngõ 1 Quan Nhân chia sẻ.

Không chỉ tại các tuyến ngõ đang thi công, khu vực Ao Dài phía mặt đường Quan Nhân cũng được người dân phản ánh có tình trạng phế thải xây dựng và rác thải sinh hoạt tập kết ở lề đường thành dãy dài gây mất mỹ quan đô thị và không đảm bảo vệ sinh môi trường.

Đáng chú ý, tại một số vị trí thi công, hệ thống biển cảnh báo cũng chưa được bố trí đầy đủ, khiến người đi đường khó nhận biết khu vực có nguy cơ mất an toàn.

Cần chấn chỉnh công tác thi công, khắc phục những tồn tại

Qua ghi nhận thực tế của phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, tại một số khu vực nêu trên, những phản ánh của người dân về bất cập trong quá trình thi công là có cơ sở.

Khu vực thi công tại ngõ 1 Quan Nhân, phường Thanh Xuân. Ảnh: HL

Ghi nhận ngày 21-10 cho thấy, tại các vị trí đang cải tạo, nâng cấp hạ tầng, vật liệu xây dựng, phế thải xây dựng còn ảnh hưởng đến mặt bằng đi lại; công tác thu dọn, vệ sinh môi trường và bố trí biển cảnh báo cần được quan tâm hơn.

Những tồn tại này không chỉ gây bất tiện cho việc đi lại mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là tại các ngõ nhỏ, đông dân cư. Vì vậy, việc yêu cầu đơn vị thi công khẩn trương khắc phục, thu gom phế thải, giữ gìn vệ sinh và bổ sung cảnh báo tại các vị trí cần thiết là cần thiết, nhằm hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân trong thời gian triển khai công trình.

Trao đổi với phóng viên, ông Đặng Hoàng Linh, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng phường Thanh Xuân cho biết, trong quá trình triển khai các dự án, Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng đã yêu cầu bộ phận chuyên môn phối hợp với đơn vị thi công xây dựng, tư vấn giám sát và tổ giám sát cộng đồng kiểm tra, chỉ đạo công tác thi công cũng như dọn dẹp phế thải xây dựng đúng thời gian, tiến độ, không để phế thải tồn đọng qua ngày.

Phế thải và vật liệu ngổn ngang tại khu vực thi công. Ảnh: HL

Theo ông Đặng Hoàng Linh, Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng phường Thanh Xuân đang tiếp tục phối hợp cùng các đơn vị thực hiện công tác thi công xây dựng kiểm tra, đôn đốc hàng ngày các công tác liên quan đến thi công xây dựng, không để tình trạng phế thải tồn đọng, gây mất vệ sinh môi trường và ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, môi trường khu dân cư.

Nói thêm về những ghi nhận thực tế của phóng viên việc tập kết phế thải xây dựng tại khu vực Ao Dài phía mặt đường Quan Nhân, ông Trần Thế Ngân, cán bộ Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng phường Thanh Xuân cho biết, do khu vực thi công hẹp và vận chuyển phế thải xây dựng theo khung giờ nên đơn vị thi công chỉ tập kết tạm thời, đến đêm sẽ vận chuyển đi.

Về việc tại một số vị trí thi công, vật liệu xây dựng vẫn để ngổn ngang và hệ thống biển cảnh báo cũng chưa được bố trí đầy đủ, ông Trần Thế Ngân cho biết sẽ nhắc nhở và yêu cầu đơn vị thi công khắc phục.

Thực tế, việc cải tạo vỉa hè, nạo vét và nâng cấp hệ thống thoát nước, đường dân sinh là những hạng mục cần thiết nhằm cải thiện chất lượng hạ tầng, hạn chế tình trạng úng ngập, tạo thuận lợi cho sinh hoạt của người dân. Tuy nhiên, hiệu quả của các dự án không chỉ được đánh giá qua chất lượng công trình sau khi hoàn thành mà còn thể hiện ở cách tổ chức thi công, mức độ hạn chế ảnh hưởng đến cộng đồng trong suốt quá trình thực hiện.

Đối với những công trình nằm trong ngõ, ngách, mặt bằng thi công thường chật hẹp, việc tập kết vật liệu và vận chuyển phế thải cần được tính toán phù hợp. Các nhà thầu thi công cần chủ động thu gom phế thải xây dựng theo từng đợt, tránh để chất đống kéo dài; thường xuyên vệ sinh mặt đường, hạn chế bụi; đồng thời duy trì lối đi an toàn cho người dân.