Phường Thanh Xuân tập huấn quy định về kinh doanh, hành nghề y, dược

Phường Thanh Xuân hiện có hơn 200 cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập, phân bố tại nhiều khu dân cư, góp phần đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh, cung ứng thuốc cho người dân, đồng thời đặt ra yêu cầu quản lý chặt chẽ do hoạt động y, dược.

Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Vương Thị Vân Khánh phát biểu tại lớp tập huấn. Ảnh: Tùng Lâm

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Vương Thị Vân Khánh cho biết, nhiều phòng khám, nhà thuốc trên địa bàn nằm xen kẽ trong khu dân cư, quy mô và loại hình hoạt động thường xuyên thay đổi. Vì vậy, cùng với tăng cường quản lý, phường sẽ tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ để các cơ sở nắm chắc quy định và thực hiện đúng trong quá trình hoạt động.

Các cơ sở được yêu cầu thường xuyên rà soát điều kiện hành nghề, tuân thủ quy trình chuyên môn, thực hiện đầy đủ hồ sơ bệnh án và niêm yết giá. Đối với nhà thuốc, việc kiểm soát nguồn gốc, chất lượng và bảo quản thuốc phải được thực hiện chặt chẽ; bán thuốc theo đúng quy định, không để xảy ra tình trạng kinh doanh thuốc giả, thuốc kém chất lượng.

Tại lớp tập huấn, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế Hà Nội Hà Thu Hương đã cập nhật những quy định liên quan đến đăng ký hành nghề, cấp giấy phép hoạt động, phạm vi chuyên môn cùng các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực.

Giảng viên hướng dẫn, cập nhật các quy định về hành nghề y, dược ngoài công lập tại lớp tập huấn. Ảnh: Tùng Lâm

Các học viên cũng được lưu ý về yêu cầu cập nhật kiến thức y khoa liên tục, thủ tục khi bổ sung nhân lực, kỹ thuật hoặc mở rộng phạm vi chuyên môn, cũng như việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám, chữa bệnh.

Ở lĩnh vực dược, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược (Sở Y tế Hà Nội) Thiều Thị Hậu trao đổi các quy định về kinh doanh và thực hành chuyên môn tại cơ sở bán lẻ thuốc.

Đại diện các cơ sở y, dược ngoài công lập tham gia lớp tập huấn tại phường Thanh Xuân. Ảnh: Tùng Lâm

Vấn đề kê đơn thuốc điện tử và quản lý bán thuốc theo đơn cũng được dành nhiều thời lượng phổ biến, trao đổi tại lớp tập huấn. Các cơ sở được yêu cầu chủ động chuẩn bị hạ tầng, nhân lực và kết nối phần mềm theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, qua đó từng bước nâng cao hiệu quả quản lý và minh bạch hoạt động.

Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Vương Thị Vân Khánh cho biết thời gian tới, phường sẽ tăng cường kiểm tra định kỳ và đột xuất việc chấp hành tại các cơ sở. Phòng Văn hóa - Xã hội và Trạm Y tế tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ khắc phục tồn tại; những trường hợp cố tình vi phạm sẽ được xử lý theo quy định.