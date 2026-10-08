Phường Thanh Xuân tăng tốc hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Hội nghị đã thảo luận kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, 3 chương trình, 2 đề án công tác toàn khóa, 9 nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị và phương án sắp xếp tổ chức Đảng trực thuộc.

Nhiều nhiệm vụ lớn được hoàn thành

Trong 9 tháng đầu năm, phường Thanh Xuân vừa vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, vừa thực hiện khối lượng lớn công việc về tổ chức bộ máy, giải phóng mặt bằng, phát triển kinh tế - xã hội và chuyển đổi số.

Các đại biểu tham dự Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Đảng bộ phường Thanh Xuân khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Tùng Lâm

Nổi bật, phường hoàn thành 100% giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi, bàn giao hơn 39.000m² mặt bằng liên quan khoảng 700 hộ dân mà không phải cưỡng chế. Dự án cải tạo, mở rộng đường Nguyễn Tuân cũng hoàn thành giải phóng mặt bằng và đưa vào sử dụng từ tháng 7.

Kết quả kinh tế, tài chính tiếp tục duy trì tích cực khi thu ngân sách nhà nước đạt hơn 6.567 tỷ đồng, bằng 104,24% dự toán; giải ngân vốn đầu tư công đạt 92,48% kế hoạch. Trong cải cách hành chính, 22.568/22.635 hồ sơ đã được giải quyết, không có hồ sơ quá hạn.

Công tác sắp xếp tổ chức ở cơ sở cũng được triển khai đồng bộ. Số tổ dân phố giảm từ 89 còn 51, hệ thống trường công lập được tổ chức lại từ 20 còn 10 trường; các tổ chức ở khu dân cư được kiện toàn, bảo đảm hoạt động ổn định sau sắp xếp.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ phường cũng thống nhất thông qua Đề án sắp xếp mô hình tổ chức Đảng trực thuộc, tiếp tục kiện toàn tổ chức phù hợp với yêu cầu hoạt động trong giai đoạn mới.

Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ cuối năm

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy Nguyễn Huy Cường nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ “quản lý hành chính” sang “quản trị địa bàn”, lấy chất lượng phục vụ Nhân dân, doanh nghiệp và kết quả công việc làm thước đo. Những chỉ tiêu còn chậm phải được rà soát cụ thể, gắn với trách nhiệm người đứng đầu và tiến độ thực hiện.

Trong 3 tháng cuối năm, phường đặt mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công; đẩy nhanh các nội dung liên quan đến cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, nhất là khu vực Thanh Xuân Bắc; hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, tăng cường quản lý trật tự xây dựng và duy trì kết quả xử lý 5 điểm nghẽn trên địa bàn.

Cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh theo hướng quản trị bằng dữ liệu, tập trung vào các lĩnh vực dân cư, đất đai, trật tự đô thị, phản ánh kiến nghị và dịch vụ công; đồng thời tăng số hóa hồ sơ, khai thác hiệu quả các nền tảng dùng chung để phục vụ người dân, doanh nghiệp thuận tiện hơn.

Các lĩnh vực gắn trực tiếp với đời sống tiếp tục được chú trọng, từ ổn định năm học 2026-2027, nâng cao hiệu quả thiết chế văn hóa đến chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh và bảo đảm an sinh xã hội, nhất là với các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn.

Hội nghị thống nhất thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, làm cơ sở để các cơ quan, đơn vị tập trung hoàn thành những chỉ tiêu, nhiệm vụ còn lại của năm 2026.