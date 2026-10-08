Phường Thanh Xuân rà soát tiến độ, nâng chất lượng chuyển đổi số

Hội nghị do Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, Trưởng Ban Chỉ đạo 57 Nguyễn Huy Cường chủ trì. Tại đây, Ban Chỉ đạo 57 được kiện toàn; nhiệm vụ Cơ quan Thường trực được bàn giao từ Văn phòng Đảng ủy sang Công an phường, bảo đảm công tác theo dõi, phối hợp và đôn đốc được duy trì liên tục.

Quang cảnh Hội nghị Ban Chỉ đạo 57 Đảng ủy phường Thanh Xuân ngày 8-10. Ảnh: Tùng Lâm

Trong 58 nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết 57 năm 2026, đến giữa tháng 9 phường đã hoàn thành 38 nhiệm vụ, 20 nhiệm vụ còn lại đang tiếp tục triển khai.

Chuyển đổi số đã từng bước đi vào công việc hằng ngày của các cơ quan, đơn vị. 100% cán bộ, công chức, viên chức được trang bị máy tính kết nối Internet; cán bộ, công chức sử dụng thư điện tử công vụ và phần mềm quản lý văn bản. Các văn bản không thuộc danh mục mật được xử lý, ký số trên môi trường điện tử.

Toàn phường đã kích hoạt 1.319 tài khoản HanoiWork, phục vụ giao việc, theo dõi tiến độ và cập nhật kết quả. Mô hình “Đảng viên số, Chi bộ số” cũng được triển khai, từng bước mở rộng xử lý hồ sơ, thủ tục và trao đổi công việc trên môi trường số.

Ở khu dân cư, nền tảng “Mặt trận số” đã được triển khai tại 35/35 Ban Công tác Mặt trận. Các lực lượng tại cơ sở tiếp tục hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, nâng cao kỹ năng số và nhận diện các hình thức lừa đảo trên mạng.

Dù vậy, khối lượng công việc còn lại trong 3 tháng cuối năm vẫn khá lớn. Trong 58 nhiệm vụ của năm 2026, còn 20 nhiệm vụ đang triển khai. Tiến độ giải ngân kinh phí chuyển đổi số cũng cần được đẩy nhanh khi mới đạt 27,67%, tương ứng hơn 1,116 tỷ đồng trong tổng số hơn 4,033 tỷ đồng được phân bổ.

Phát biểu kết luận, Bí thư Đảng ủy Nguyễn Huy Cường nhấn mạnh, chuyển đổi số phải mang lại hiệu quả cụ thể: Cán bộ xử lý công việc tốt hơn, người dân làm thủ tục thuận tiện hơn, cấp ủy và chính quyền nắm tình hình, chỉ đạo kịp thời hơn. Kết quả phải được thể hiện bằng sản phẩm đưa vào sử dụng, thời gian xử lý được rút ngắn và chất lượng phục vụ được nâng lên.

Đại diện Văn phòng Đảng ủy và Công an phường Thanh Xuân ký biên bản bàn giao nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57. Ảnh: Tùng Lâm

Trong thời gian còn lại của năm, từng nhiệm vụ phải được xác định rõ người phụ trách, thời hạn và sản phẩm cần hoàn thành. Những khâu còn mất nhiều thời gian, phải nhập lại thông tin hoặc gây bất tiện cho người dân cần được ưu tiên cải tiến; số hóa hồ sơ phải đi cùng khả năng khai thác, tái sử dụng dữ liệu.