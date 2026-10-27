Phường Thanh Xuân ra mắt Trung tâm giáo dục cộng đồng về PCCC và CNCH

Các đại biểu tham dự lễ ra mắt Trung tâm giáo dục cộng đồng về PCCC và CNCH phường Thanh Xuân. Ảnh: Tùng Lâm

Trung tâm được xây dựng theo hướng tăng cường trải nghiệm, giúp người dân, học sinh tiếp cận kiến thức PCCC và CNCH bằng những tình huống gần với thực tế. Tại đây, người tham gia có thể làm quen với phương tiện chữa cháy, nhận biết nguy cơ, thực hành xử lý cháy ban đầu và các kỹ năng thoát nạn khi xảy ra sự cố.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Nguyễn Hồng Quân nhấn mạnh, phát hiện sớm, xử lý kịp thời và thoát nạn đúng cách có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong hạn chế thiệt hại khi xảy ra cháy, nổ. Vì vậy, bên cạnh công tác quản lý, kiểm tra, việc trang bị kiến thức và kỹ năng thực hành cho người dân cần được duy trì thường xuyên.

Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Nguyễn Hồng Quân phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Tùng Lâm

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Hồng Quân, Trung tâm phải thực sự trở thành nơi người dân được học, được thực hành và biết cách bảo vệ bản thân, gia đình khi gặp tình huống nguy hiểm. Nội dung hướng dẫn cần trực quan, dễ hiểu, sát với những nguy cơ có thể gặp tại nhà ở, chung cư và nơi tập trung đông người.

Ngay sau lễ ra mắt, các đại biểu và học sinh trực tiếp tham quan, trải nghiệm tại trung tâm. Dưới sự hướng dẫn của cán bộ, chiến sĩ, các em được tìm hiểu cách sử dụng bình chữa cháy, thực hành dập đám cháy giả định, sử dụng vòi phun nước và làm quen với một số thiết bị cứu hộ.

Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Nguyễn Hồng Quân cùng học sinh tham gia hoạt động trải nghiệm tại Trung tâm. Ảnh: Tùng Lâm

Các hoạt động còn mở rộng sang kỹ năng bảo vệ bản thân khi có khói, cháy. Học sinh được trải nghiệm mặt nạ phòng độc, tìm hiểu cách thoát nạn và thực hành sơ cứu, hồi sức tim phổi trên mô hình. Việc trực tiếp thao tác giúp những kiến thức vốn dễ khô khan trở nên gần gũi, dễ nhớ hơn.

Để trung tâm hoạt động hiệu quả, UBND phường Thanh Xuân đề nghị các lực lượng chức năng tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất, xây dựng nội dung trải nghiệm phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Phường cũng định hướng tăng cường phối hợp với trường học, tổ dân phố và các đoàn thể để tổ chức hoạt động thường xuyên, qua đó từng bước đưa kỹ năng PCCC và CNCH trở thành kiến thức thiết yếu trong đời sống cộng đồng.

Một số hình ảnh về hoạt động trải nghiệm PCCC và CNCH tại sự kiện:

Cán bộ hướng dẫn học sinh sử dụng bình chữa cháy. Ảnh: Tùng Lâm

Cán bộ hướng dẫn học sinh sử dụng bình chữa cháy. Ảnh: Tùng Lâm

Cán bộ hướng dẫn học sinh sử dụng kìm cộng lực. Ảnh: Tùng Lâm

Cán bộ y tế hướng dẫn học sinh thực hành kỹ năng sơ cấp cứu. Ảnh: Tùng Lâm

Cán bộ y tế hướng dẫn học sinh thực hành kỹ năng sơ cấp cứu. Ảnh: Tùng Lâm

Học sinh trải nghiệm sử dụng vòi phun nước. Ảnh: Tùng Lâm

Cán bộ hướng dẫn học sinh tìm hiểu, sử dụng các loại vòi chữa cháy. Ảnh: Tùng Lâm