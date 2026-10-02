Phường Thanh Xuân phát động Tuần lễ học tập suốt đời gắn với kỹ năng số

Diễn ra từ ngày 1-10 đến 7-10, Tuần lễ năm nay có chủ đề “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”. Qua đó, phường Thanh Xuân khuyến khích mỗi người chủ động tự học, cập nhật kiến thức, kỹ năng và vận dụng vào công việc, học tập, đời sống.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mở “Bản đồ tri thức Nhân Chính” tại lễ khai mạc. Ảnh: Tùng Lâm

Tại lễ khai mạc, Trường Tiểu học Nhân Chính giới thiệu “Bản đồ tri thức Nhân Chính” với 6 trạm gồm: AI và công nghệ số, tiếng Anh, đọc sách, STEM, nghệ thuật - thể thao, kỹ năng sống. Mỗi trạm mở ra một cách tiếp cận khác nhau, giúp học sinh học qua giao tiếp, đọc sách, thử nghiệm, sáng tạo và rèn luyện kỹ năng.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Vương Thị Vân Khánh nhấn mạnh, việc học chỉ thực sự có ý nghĩa khi kiến thức được đưa vào thực tế. Với các công cụ số, điều quan trọng không chỉ là biết sử dụng mà còn phải biết lựa chọn, kiểm chứng thông tin và có trách nhiệm với cách sử dụng của mình.

Lãnh đạo phường Thanh Xuân tham quan các hoạt động trải nghiệm của học sinh tại Lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026. Ảnh: Tùng Lâm

Trong suốt tuần lễ, mỗi cơ sở giáo dục trên địa bàn lựa chọn ít nhất một nội dung phù hợp để triển khai, như đọc sách, dự án trải nghiệm, STEM/STEAM, chuyên đề tự học, kỹ năng số hoặc sử dụng trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm.

Việc học cũng được mở rộng tới cộng đồng. Trung tâm học tập cộng đồng phối hợp tổ chức các lớp, chuyên đề về sử dụng dịch vụ công trực tuyến, kiểm chứng thông tin, phòng tránh lừa đảo và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Tại các tổ dân phố, Tổ chuyển đổi số cộng đồng hỗ trợ người dân tiếp cận các kỹ năng cần thiết, trong đó chú trọng người cao tuổi, người khuyết tật và những nhóm còn hạn chế khả năng tiếp cận công nghệ.

Lãnh đạo phường Thanh Xuân tìm hiểu các sản phẩm học tập, sáng tạo gắn với công nghệ số của học sinh Trường Tiểu học Nhân Chính. Ảnh: Tùng Lâm

Các mô hình hiệu quả sẽ được duy trì sau tuần lễ, gắn với phong trào “Bình dân học vụ số”, từng bước hình thành thói quen tự học thường xuyên từ trường học, gia đình đến khu dân cư.