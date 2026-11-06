Phường Thanh Xuân nâng cao hiệu quả hòa giải, trợ giúp pháp lý ở cơ sở

Chương trình tập trung vào những kiến thức thiết thực, giúp đội ngũ hòa giải viên nâng cao kỹ năng giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh trong đời sống của người dân.

Quang cảnh hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026 tại phường Thanh Xuân. Ảnh: Tùng Lâm

Tại hội nghị, Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thành phố Hà Nội Phan Thị Thu Trang trao đổi về công tác hòa giải ở cơ sở, chính sách trợ giúp pháp lý và những vấn đề cần lưu ý khi vận dụng quy định pháp luật vào thực tế. Qua đó, giúp các hòa giải viên nhận diện đúng tính chất vụ việc, lựa chọn cách xử lý phù hợp và hướng dẫn người dân tiếp cận sự hỗ trợ khi cần thiết.

Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thành phố Hà Nội Phan Thị Thu Trang phổ biến kiến thức pháp luật tại hội nghị. Ảnh: Tùng Lâm

Từ những bất đồng trong gia đình, tranh chấp dân sự đến mâu thuẫn giữa các hộ liền kề, nhiều vụ việc có thể được giải quyết ngay tại khu dân cư nếu được lắng nghe và tháo gỡ kịp thời. Điều đó đòi hỏi hòa giải viên không chỉ am hiểu pháp luật mà còn phải khéo léo trong ứng xử, biết lắng nghe, thấu hiểu và tạo dựng niềm tin giữa các bên.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Vương Thị Vân Khánh nhấn mạnh, việc phổ biến, thực thi pháp luật cần bắt đầu từ những công việc gần gũi với đời sống, từ giải quyết thủ tục hành chính, hướng dẫn người dân thực hiện quyền, nghĩa vụ đến tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị.

Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Vương Thị Vân Khánh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Tùng Lâm

Bà Vương Thị Vân Khánh đặc biệt ghi nhận đóng góp của 275 hòa giải viên trên địa bàn phường. Là những người gần dân, hiểu hoàn cảnh từng gia đình, nhiều hòa giải viên không quản thời gian, công sức, kiên trì gặp gỡ, lắng nghe để giúp các bên tìm được tiếng nói chung.

“Một cuộc hòa giải thành công có thể giữ lại sự bình yên cho một gia đình, tình nghĩa giữa những người hàng xóm”, Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân chia sẻ.

Tuy nhiên, công tác hòa giải cần bảo đảm đúng quy định, tôn trọng sự tự nguyện và quyền lợi hợp pháp của người dân. Đối với những vụ việc có dấu hiệu bạo lực, nguy cơ mất an toàn hoặc vượt quá phạm vi hòa giải, phải kịp thời hướng dẫn, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền, tránh để mâu thuẫn kéo dài hoặc phát sinh hậu quả đáng tiếc.

Để nâng cao chất lượng hoạt động, UBND phường giao Phòng Nội vụ - Tư pháp phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thành phố Hà Nội tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ, tháo gỡ những tình huống còn vướng mắc, đồng thời rà soát, củng cố các tổ hòa giải sau sắp xếp tổ dân phố.

Các hòa giải viên phường Thanh Xuân tham dự hội nghị. Ảnh: Tùng Lâm

Các hòa giải viên được đề nghị chủ động nắm bắt mâu thuẫn từ sớm, giữ thái độ khách quan, tôn trọng đời tư và lựa chọn phương pháp vận động phù hợp. Cùng với đó, tăng cường hướng dẫn, kết nối để những người thuộc diện được trợ giúp pháp lý có thể tiếp cận dịch vụ miễn phí theo quy định.

Thông qua hội nghị, phường Thanh Xuân tiếp tục đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với người dân, phát huy vai trò của đội ngũ hòa giải viên trong tháo gỡ bất đồng, giữ gìn tình làng nghĩa xóm và xây dựng khu dân cư đoàn kết, văn minh