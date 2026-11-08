Phường Thanh Xuân lan tỏa tinh thần đại đoàn kết từ khu dân cư

Đến dự, chung vui cùng người dân có Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thanh Xuân Nguyễn Huy Cường; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Trần Thị Thu Hà; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nguyễn Xuân Hải cùng đông đảo nhân dân.

Các đại biểu và người dân thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: Tùng Lâm

Trong không khí vui tươi, đầm ấm, những tiết mục văn nghệ do người dân biểu diễn tạo thêm sự gần gũi, gắn bó giữa các gia đình. Đây cũng là dịp để bà con cùng nhìn lại những việc đã làm được trong năm qua, trao đổi, đóng góp ý kiến xây dựng khu dân cư.

Liên tổ dân phố 24, 25, 34 hiện có gần 2.500 hộ với hơn 7.000 nhân khẩu, gồm các khu dân cư truyền thống, 9 tòa nhà chung cư và Làng sinh viên Hacinco. Với đặc điểm dân cư đông, đa dạng, các tổ dân phố chú trọng kết nối, vận động người dân tham gia hoạt động cộng đồng, cùng chăm lo đời sống và giữ gìn môi trường sống.

Lãnh đạo phường Thanh Xuân tặng hoa chúc mừng liên tổ dân phố 24, 25, 34. Ảnh: Tùng Lâm

Trong năm 2026, khu dân cư đã thăm hỏi, tri ân 23 gia đình chính sách, hỗ trợ 18 trường hợp khó khăn; vận động đóng góp 161,1 triệu đồng vào Quỹ “Vì người nghèo” và 132,8 triệu đồng vào Quỹ “Vì biển đảo Việt Nam”. Cả ba tổ dân phố đều đạt danh hiệu Tổ dân phố văn hóa, với 95% số hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa.

Lãnh đạo phường Thanh Xuân trao thưởng, biểu dương các gia đình tiêu biểu. Ảnh: Tùng Lâm

Bên cạnh các hoạt động an sinh xã hội, người dân tích cực tham gia giữ gìn cảnh quan đô thị, duy trì tổng vệ sinh sáng thứ Bảy hằng tuần, chăm sóc tuyến ngõ 33 Lê Văn Thiêm, sân chơi cộng đồng ngõ 198 Nguyễn Tuân và tuyến phố cờ, hoa Ngụy Như Kon Tum. Những không gian sinh hoạt chung được quan tâm, góp phần tạo sự gắn kết giữa các hộ dân.

Chia sẻ tại ngày hội, bà Bùi Thị Lý, đại diện Tổ dân phố 34, nhấn mạnh ý nghĩa của những việc làm gần gũi trong đời sống, từ giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn đến giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh, trật tự và phòng cháy, chữa cháy. Theo bà, sự chung tay của mỗi gia đình là yếu tố quan trọng để duy trì các phong trào tại khu dân cư.

Cũng tại chương trình, đại diện cư dân trao đổi về việc tăng cường phối hợp giữa Ban Công tác Mặt trận, tổ dân phố và Ban Quản trị chung cư trong tiếp nhận, giải quyết kiến nghị. Trong đó, nhấn mạnh việc công khai thông tin, đối thoại và phản hồi kịp thời những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống người dân.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thanh Xuân Nguyễn Huy Cường phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026. Ảnh: Tùng Lâm

Phát biểu tại ngày hội, Bí thư Đảng ủy phường Thanh Xuân Nguyễn Huy Cường ghi nhận, biểu dương những kết quả mà cán bộ và nhân dân liên tổ dân phố đã đạt được, đặc biệt trong công tác chăm lo an sinh xã hội, xây dựng đời sống văn hóa và giữ gìn cảnh quan đô thị.

Ông Nguyễn Huy Cường đề nghị cấp ủy, Ban Công tác Mặt trận và các tổ dân phố tiếp tục gần dân, lắng nghe, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân; chú trọng kết nối cư dân chung cư, người thuê nhà và sinh viên cùng tham gia các hoạt động chung. Bên cạnh đó, duy trì các mô hình tự quản, phát huy dân chủ ở cơ sở, quan tâm chăm lo những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo phường Thanh Xuân trao quà tri ân các cụ cao niên. Ảnh: Tùng Lâm

Dịp này, khu dân cư biểu dương các gia đình tiêu biểu, trao quà hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn và tổ chức các hoạt động giao lưu, góp phần thắt chặt tình đoàn kết giữa các hộ dân.

Lãnh đạo phường Thanh Xuân trao quà hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Tùng Lâm

Trong những ngày tới, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ tiếp tục diễn ra tại các khu dân cư trên địa bàn phường Thanh Xuân, kéo dài đến ngày 15-11.