Phường Thanh Xuân lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện
Sáng 22-10, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện phường Thanh Xuân tổ chức Ngày hội hiến máu năm 2026, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, lực lượng vũ trang, giáo viên và người dân trên địa bàn.
Người tham gia được hướng dẫn khai thông tin, khám sàng lọc, kiểm tra sức khỏe trước khi hiến máu. Ngày hội thu hút đông đảo cán bộ, lực lượng vũ trang, giáo viên, đoàn viên, hội viên và người dân trên địa bàn.
Ông Phan Sỹ Hành, 55 tuổi, cho biết việc hiến máu bắt nguồn từ thực tế mẹ ông từng bị thiếu máu, phải tìm mua máu để truyền. Từ đó, ông càng thấu hiểu giá trị của nguồn máu đối với những người đang cần cấp cứu, điều trị.
Nhiều năm nay, ông duy trì hiến máu ít nhất một lần mỗi năm, có năm hai lần. Ở tuổi 55, ông cho biết vẫn sẽ tiếp tục khi sức khỏe còn cho phép.
Anh Bùi Văn Tiến, nhân viên văn phòng, cũng đăng ký hiến máu sau khi biết thông tin vận động của địa phương. Với anh, đây là việc làm thiết thực, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ người bệnh. Anh cho biết sẽ tiếp tục tham gia trong những đợt sau nếu đủ điều kiện sức khỏe.
Để lan tỏa phong trào, phường Thanh Xuân đã huy động các tổ chức chính trị - xã hội, trường học, lực lượng công an, quân sự và hệ thống khu dân cư cùng tuyên truyền, vận động người dân.
Hội Chữ thập đỏ phường phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Trạm Y tế và các đơn vị chuẩn bị điều kiện tổ chức, tiếp nhận danh sách, hướng dẫn và hỗ trợ người hiến máu. Lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia đăng ký, phân luồng và điều phối tại khu vực tổ chức.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/phuong-thanh-xuan-lan-toa-phong-trao-hien-mau-tinh-nguyen-1762281.html