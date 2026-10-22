Phường Thanh Xuân lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Người tham gia được hướng dẫn khai thông tin, khám sàng lọc, kiểm tra sức khỏe trước khi hiến máu. Ngày hội thu hút đông đảo cán bộ, lực lượng vũ trang, giáo viên, đoàn viên, hội viên và người dân trên địa bàn.

Quang cảnh Ngày hội hiến máu tình nguyện phường Thanh Xuân năm 2026. Ảnh: Tùng Lâm

Lãnh đạo phường Thanh Xuân tham gia hiến máu tại ngày hội. Ảnh: Tùng Lâm

Ông Phan Sỹ Hành, 55 tuổi, cho biết việc hiến máu bắt nguồn từ thực tế mẹ ông từng bị thiếu máu, phải tìm mua máu để truyền. Từ đó, ông càng thấu hiểu giá trị của nguồn máu đối với những người đang cần cấp cứu, điều trị.

Ông Phan Sỹ Hành, 55 tuổi, chia sẻ việc từng chứng kiến mẹ thiếu máu là một trong những lý do khiến ông duy trì hiến máu nhiều năm qua. Ảnh: Tùng Lâm

Nhiều năm nay, ông duy trì hiến máu ít nhất một lần mỗi năm, có năm hai lần. Ở tuổi 55, ông cho biết vẫn sẽ tiếp tục khi sức khỏe còn cho phép.

Anh Bùi Văn Tiến, nhân viên văn phòng, cũng đăng ký hiến máu sau khi biết thông tin vận động của địa phương. Với anh, đây là việc làm thiết thực, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ người bệnh. Anh cho biết sẽ tiếp tục tham gia trong những đợt sau nếu đủ điều kiện sức khỏe.

Để lan tỏa phong trào, phường Thanh Xuân đã huy động các tổ chức chính trị - xã hội, trường học, lực lượng công an, quân sự và hệ thống khu dân cư cùng tuyên truyền, vận động người dân.

Nhiều bạn trẻ hưởng ứng hiến máu tình nguyện tại phường Thanh Xuân. Ảnh: Tùng Lâm

Hội Chữ thập đỏ phường phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Trạm Y tế và các đơn vị chuẩn bị điều kiện tổ chức, tiếp nhận danh sách, hướng dẫn và hỗ trợ người hiến máu. Lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia đăng ký, phân luồng và điều phối tại khu vực tổ chức.

Người tham gia chụp ảnh lưu niệm tại Ngày hội hiến máu tình nguyện phường Thanh Xuân. Ảnh: Tùng Lâm

Quang cảnh Ngày hội hiến máu tình nguyện phường Thanh Xuân. Video: Tùng Lâm