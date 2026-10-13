Phường Thanh Xuân kỷ niệm 80 năm truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô

Quang cảnh buổi gặp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô tại phường Thanh Xuân. Ảnh: Tùng Lâm

Tại buổi gặp mặt, qua những thước phim, hình ảnh và câu chuyện về các thế hệ người lính Thủ đô, các đại biểu cùng nhìn lại chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Lực lượng vũ trang Thủ đô. Hành trình ấy bắt đầu từ dấu mốc thành lập Chiến khu 11 ngày 19-10-1946 và được nối dài qua những năm tháng chiến đấu, bảo vệ, xây dựng Hà Nội.

Đại biểu, cán bộ, chiến sĩ và các thế hệ quân nhân tham dự buổi gặp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô tại phường Thanh Xuân. Ảnh: Tùng Lâm

Từ 60 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thủ đô, tinh thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” đã trở thành dấu ấn đặc biệt của người chiến sĩ Hà Nội. Trong thời bình, truyền thống ấy tiếp tục được bồi đắp bằng những việc làm cụ thể, từ thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự đến phòng chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ cứu nạn, bảo vệ các sự kiện lớn và hỗ trợ người dân khi cần. Qua mỗi nhiệm vụ, hình ảnh người chiến sĩ Thủ đô càng gắn bó hơn với đời sống và Nhân dân.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Đỗ Quang Dương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân bày tỏ sự trân trọng đối với các cán bộ quân đội đã nghỉ hưu nhưng vẫn tiếp tục đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm và đóng góp cho công tác xây dựng, bảo vệ địa bàn.

Trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao trong giai đoạn mới, lãnh đạo phường đề nghị lực lượng vũ trang Thanh Xuân tiếp tục chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ với Công an và các lực lượng để kịp thời xử lý những tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ.

Cùng với duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, lực lượng cần nâng cao chất lượng huấn luyện, rèn luyện kỷ luật, giữ vững tác phong gần dân, hiểu dân và vì nhân dân phục vụ. Vai trò nòng cốt trong phòng chống thiên tai, cháy nổ, cứu hộ cứu nạn, bảo đảm an toàn các sự kiện trên địa bàn cũng cần tiếp tục được phát huy, gắn với việc chăm lo người có công, gia đình chính sách và thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội.

Dịp này, UBND phường Thanh Xuân khen thưởng 8 tập thể và 15 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong đợt thi đua cao điểm chào mừng 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô.

Lãnh đạo phường Thanh Xuân trao giấy khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong đợt thi đua cao điểm chào mừng 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô. Ảnh: Tùng Lâm

Lãnh đạo phường Thanh Xuân trao giấy khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong đợt thi đua cao điểm chào mừng 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô. Ảnh: Tùng Lâm