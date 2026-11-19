Điểm nhấn là chương trình hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam do UBND phường tổ chức sáng 19-11. Những điệu múa của học sinh, hoạt cảnh giới thiệu Lễ hội 5 làng Mọc cùng làn điệu xẩm “Tự hào Thăng Long - Hà Nội” mang đến không khí vui tươi, gợi nhắc những giá trị văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Lãnh đạo phường Thanh Xuân trao Giấy khen cho các nghệ nhân, cá nhân tiêu biểu có đóng góp trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa địa phương. Ảnh: Tùng Lâm

Dịp này, phường công bố, trao quyết định công nhận 46 tổ dân phố đạt danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa” năm 2026, đồng thời biểu dương các nghệ nhân, tập thể, cá nhân có đóng góp trong bảo tồn, phát huy di sản.

Lãnh đạo phường Thanh Xuân trao quyết định công nhận danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa” năm 2026. Ảnh: Tùng Lâm

Bản đồ số hóa di tích phường Thanh Xuân cũng được giới thiệu, giúp người dân, học sinh và du khách thuận tiện hơn trong việc tìm hiểu lịch sử, văn hóa địa phương.

Giới thiệu bản đồ số hóa di tích phường Thanh Xuân. Ảnh: Tùng Lâm

Góp mặt trong tiết mục hát xẩm “Tự hào Thăng Long - Hà Nội”, em Đinh Gia Ngọc, học sinh Trường THCS Việt Nam - Angieri, cho biết đã theo học loại hình nghệ thuật này được 5 năm. Dù hát xẩm không dễ học, em vẫn kiên trì theo đuổi nhờ niềm yêu thích và sự hướng dẫn tận tình của người truyền dạy.

Các em học sinh biểu diễn tiết mục hát xẩm “Tự hào Thăng Long - Hà Nội”. Ảnh: Tùng Lâm

“Hát xẩm là loại hình nghệ thuật mang đậm giá trị văn hóa truyền thống, cần được bảo tồn và lưu truyền. Con mong có thể lan tỏa tình yêu hát xẩm đến thật nhiều bạn bè”, Gia Ngọc chia sẻ.

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Thanh Xuân Trần Thị Thu Hà ghi nhận sự chủ động của các cơ quan, đơn vị, trường học, câu lạc bộ, đặc biệt trân trọng những đóng góp bền bỉ của các nghệ nhân và người dân trong gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Thanh Xuân Trần Thị Thu Hà phát biểu tại chương trình. Ảnh: Tùng Lâm

“Ý nghĩa của Ngày hội không chỉ nằm ở những hoạt động được tổ chức hôm nay, mà còn ở những giá trị được tiếp nối và lan tỏa trong đời sống”, bà Trần Thị Thu Hà nhấn mạnh.

Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường, cần tiếp tục xây dựng môi trường văn hóa từ gia đình, nhà trường đến khu dân cư, nâng cao chất lượng hoạt động của các thiết chế văn hóa, tạo điều kiện để người dân tham gia sáng tạo và thụ hưởng, đưa văn hóa trở thành nếp sống hằng ngày.

Lan tỏa văn hóa từ những hoạt động thiết thực

Chương trình ngày 19-11 tiếp nối nhiều hoạt động được Thanh Xuân tổ chức trong thời gian qua, từ các sân chơi nghệ thuật dành cho thiếu nhi đến phong trào văn hóa, thể thao tại khu dân cư.

Chiều 18-11, phường Thanh Xuân tổ chức Liên hoan các câu lạc bộ nghệ thuật năm 2026, tạo dịp để các đội, nhóm giao lưu, giới thiệu thành quả tập luyện. Giải Xuất sắc thuộc về tổ dân phố 21 với tiết mục “Tiếng hát giữa rừng Pác Bó”. Hai giải Nhất được trao cho Tổ dân phố 13 với tiết mục múa hát chèo “Hội xuân quê Mọc” và Tổ dân phố 33 với tiết mục hợp ca “Người Hà Nội”.

Tiết mục “Tiếng hát giữa rừng Pác Bó” của Tổ dân phố 21 giành giải Xuất sắc tại Liên hoan các câu lạc bộ nghệ thuật phường Thanh Xuân năm 2026. Ảnh: Tùng Lâm

Trước đó, ngày 16-11, vòng chung kết Cuộc thi “Tìm kiếm tài năng thiếu niên, nhi đồng phường Thanh Xuân” lần thứ nhất diễn ra với 15 tiết mục được lựa chọn từ 127 tiết mục đăng ký. Giải Nhất thuộc về em Nguyễn Hà Anh, học sinh Trường Tiểu học Đặng Trần Côn, với tiết mục múa “Lệnh trống non sông”. Nhóm học sinh Trường THCS Thanh Xuân giành giải Nhì với tiết mục “Tiếng ru cội nguồn”.

Em Nguyễn Hà Anh, học sinh Trường Tiểu học Đặng Trần Côn, biểu diễn tiết mục múa “Lệnh trống non sông”, đạt giải Nhất Cuộc thi “Tìm kiếm tài năng thiếu niên, nhi đồng phường Tha nh Xuân” lần thứ I năm 2026. Ảnh: Tùng Lâm

Chia sẻ về phần trình diễn của mình, em Nguyễn Hà Anh cho biết tiết mục “Lệnh trống non sông” tái hiện tinh thần đấu tranh kiên cường của các thế hệ cha anh. “Qua những hoạt động văn hóa truyền thống như thế này, chúng con hiểu thêm về quê hương, đất nước và sự hy sinh của các thế hệ đi trước để có được cuộc sống hôm nay”, Hà Anh bày tỏ.

Tại các nhà trường, việc tìm hiểu di sản cũng được lồng ghép vào hoạt động giáo dục. Trường THCS Nhân Chính tổ chức chuyên đề giáo dục địa phương, đưa lịch sử, văn hóa vùng đất Mọc đến gần học sinh qua tư liệu, hình ảnh và hoạt động trải nghiệm.

Ở khu dân cư, phường Thanh Xuân ra mắt 22 Ban Chủ nhiệm nhà văn hóa tổ dân phố và vận động mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao để tập luyện thường xuyên. Các câu lạc bộ dân vũ, dưỡng sinh, bóng bàn, cờ tướng cùng các đội văn nghệ quần chúng tiếp tục duy trì hoạt động, tạo thêm cơ hội để người dân gặp gỡ, rèn luyện sức khỏe và sinh hoạt văn hóa ngay tại nơi cư trú.