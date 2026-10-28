Phường Thanh Xuân: Khắc phục bất cập khi thi công các công trình cải tạo ngõ, ngách

Khẩn trương khắc phục sau phản ánh

Trước đó, Báo Hànộimới đã có bài viết phản ánh của người dân về việc trên địa bàn phường Thanh Xuân đang triển khai thi công các dự án nâng cấp, cải tạo các ngõ, ngách trên một số tuyến đường. Tuy nhiên, khi triển khai thi công đã xảy ra không ít bất cập về vệ sinh môi trường, an toàn giao thông.

Cụ thể, tại khu vực ngõ 1 Quan Nhân, khi thực hiện thi công dự án nạo vét, cải tạo hệ thống rãnh thoát nước, có thời điểm vật liệu xây dựng được tập kết ngổn ngang, phế thải xây dựng chưa được thu gom kịp thời, khiến mặt ngõ bị thu hẹp, ảnh hưởng đến việc lưu thông của người dân.

Tại các ngõ, ngách trên tuyến đường Quan Nhân, đơn vị thi công đã lắp đặt đầy đủ biển cảnh báo tại các vị trí thi công. Ảnh: HL

Không chỉ tại các tuyến ngõ đang thi công, khu vực Ao Dài phía mặt đường Quan Nhân cũng được người dân phản ánh có tình trạng phế thải xây dựng và rác thải sinh hoạt tập kết ở lề đường thành dãy dài, gây mất mỹ quan đô thị và không đảm bảo vệ sinh môi trường.

Đáng chú ý, tại một số vị trí thi công, hệ thống biển cảnh báo cũng chưa được bố trí đầy đủ, khiến người đi đường khó nhận biết khu vực có nguy cơ mất an toàn.

Ngay sau khi Báo Hànộimới đăng bài viết phản ánh, Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Thanh Xuân đã yêu cầu các đơn vị liên quan có các biện pháp khắc phục.

Chiều 28-10, ông Trần Thế Ngân, cán bộ Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Thanh Xuân cho biết, sau khi báo chí thông tin phản ánh, Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng đã yêu cầu đơn vị thi công thu dọn phế thải kịp thời, việc để vật liệu xây dựng cũng phải đảm bảo an toàn, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đối với người dân. Đặc biệt, phải bố trí đầy đủ hệ thống biển cảnh báo tại khu vực thi công để người dân được biết, chú ý đi lại.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Hànộimới trưa cùng ngày tại các ngõ, ngách trên tuyến đường Quan Nhân cho thấy, đơn vị thi công đã lắp đặt đầy đủ biển cảnh báo tại các vị trí thi công. Hệ thống biển báo giúp người tham gia giao thông nhận biết khu vực đang thi công, chủ động giảm tốc độ, quan sát và lựa chọn hướng di chuyển phù hợp.

Việc bổ sung biển cảnh báo sau phản ánh là chuyển biến tích cực, cho thấy những kiến nghị từ thực tế đời sống đã được chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tiếp thu, xử lý. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức bảo đảm an toàn trong quá trình thi công, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động đi lại thường ngày của người dân.

Nâng cao trách nhiệm trong thi công, cải tạo hạ tầng

Việc nâng cấp, cải tạo các tuyến ngõ, ngách góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, cải thiện điều kiện đi lại và chỉnh trang diện mạo đô thị. Tuy nhiên, để các công trình phát huy hiệu quả, bên cạnh yêu cầu về tiến độ và chất lượng, công tác tổ chức thi công, bảo đảm vệ sinh môi trường và an toàn cho người dân cần được quan tâm xuyên suốt.

Hệ thống biển báo và các biện pháp bảo đảm an toàn cần được duy trì trong suốt quá trình thi công. Ảnh: HL

Thực tế cho thấy, tại những tuyến ngõ nhỏ, việc tập kết vật liệu, vận chuyển phế thải và triển khai các hạng mục thi công có thể ảnh hưởng trực tiếp đến không gian đi lại. Do đó, các đơn vị thi công cần chủ động bố trí nhân lực hướng dẫn giao thông khi cần thiết, lắp đặt biển cảnh báo tại vị trí dễ quan sát, duy trì rào chắn phù hợp và thu dọn vật liệu, phế thải sau mỗi ngày làm việc.

Đặc biệt, hệ thống biển báo và các biện pháp bảo đảm an toàn cần được duy trì trong suốt quá trình thi công, không chỉ thực hiện sau khi có phản ánh. Những vị trí đào mở, hố ga hoặc khu vực có chênh lệch cao độ cần được che chắn, cảnh báo rõ ràng.

Đối với các ngõ, ngách có mặt đường nhỏ, nhà thầu cần chủ động xây dựng phương án thi công theo từng đoạn, hạn chế tình trạng chiếm dụng mặt đường kéo dài hoặc gây ách tắc lối đi. Việc tập kết vật liệu cũng cần được bố trí gọn gàng, đúng vị trí; đất đá và phế thải phát sinh trong quá trình thi công cần được thu dọn kịp thời, không để ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường và sinh hoạt của các hộ dân xung quanh.

Đặc biệt, các đơn vị cần quan tâm đến việc hoàn trả mặt bằng sau khi hoàn thành từng hạng mục, tránh để mặt đường gồ ghề, trơn trượt hoặc tồn tại những điểm có nguy cơ gây mất an toàn. Trong quá trình thi công, nếu phát sinh những bất cập ảnh hưởng đến việc đi lại, nhà thầu cần chủ động phối hợp với chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý kịp thời.

Bên cạnh trách nhiệm của nhà thầu, vai trò kiểm tra, giám sát của chính quyền địa phương (chủ đầu tư), tư vấn giám sát cũng rất quan trọng. Việc kiểm tra thường xuyên sẽ giúp phát hiện sớm những thiếu sót trong công tác tổ chức thi công, từ đó yêu cầu đơn vị thực hiện khắc phục ngay, không để tồn tại nhỏ kéo dài hoặc trở thành vấn đề ảnh hưởng đến nhiều hộ dân.

Đồng thời, cần duy trì kênh tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân, tạo điều kiện để những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai dự án được thông tin kịp thời đến cơ quan có trách nhiệm. Khi ý kiến của người dân được tiếp nhận và xử lý rõ ràng, công tác quản lý dự án sẽ sát thực tế hơn, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư và tạo sự đồng thuận trong cộng đồng.

Việc phường Thanh Xuân yêu cầu các đơn vị liên quan vào cuộc khắc phục là động thái tích cực trong công tác quản lý trật tự, an toàn tại các công trình hạ tầng đô thị. Qua đó, góp phần bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân, đồng thời nâng cao trách nhiệm của các đơn vị trong quá trình triển khai dự án.

Để những chuyển biến này được duy trì lâu dài, công tác kiểm tra, giám sát cần được thực hiện thường xuyên, gắn với trách nhiệm cụ thể của từng đơn vị. Khi các bất cập được xử lý kịp thời, công trình được thi công an toàn, đúng quy định, người dân sẽ thuận lợi hơn trong sinh hoạt và thêm đồng thuận với chủ trương cải tạo, nâng cấp hạ tầng đô thị trên địa bàn.