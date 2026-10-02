Phường Thanh Xuân hỗ trợ chuyển đổi số cho hộ kinh doanh

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Nguyễn Hồng Quân, trên địa bàn hiện có khoảng 8.886 doanh nghiệp và hộ kinh doanh đang hoạt động. Việc chuyển đổi số vì vậy được xác định cần bắt đầu từ những nhu cầu gần với hoạt động hằng ngày, giúp các cơ sở tiết kiệm thời gian, giảm thao tác thủ công và thuận tiện hơn trong quản lý.

Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Nguyễn Hồng Quân phát biểu tại hội nghị hỗ trợ chuyển đổi số cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn. Ảnh: PV

Một trong những nội dung được tập trung hướng dẫn tại hội nghị là thực hiện nghĩa vụ thuế trên môi trường số. Đại diện Thuế cơ sở 6 thành phố Hà Nội hướng dẫn hộ kinh doanh kê khai, nộp thuế qua ứng dụng eTax Mobile, đăng ký và sử dụng hóa đơn điện tử, đồng thời giải đáp một số nội dung liên quan trong quá trình thực hiện.

Các giải pháp thanh toán và quản trị kinh doanh cũng được giới thiệu theo hướng dễ tiếp cận. Đại diện BIDV hướng dẫn sử dụng tài khoản thanh toán, công cụ hỗ trợ quản lý dòng tiền và thanh toán không dùng tiền mặt. Một số doanh nghiệp công nghệ như KiotViet, EFFECT, MISA giới thiệu phần mềm bán hàng, quản lý kho, kế toán, hóa đơn điện tử và các công cụ hỗ trợ xử lý công việc.

Viettel Hà Nội giới thiệu một số giải pháp phục vụ hoạt động kinh doanh trên môi trường số như nền tảng quản trị bán hàng, chữ ký số và hợp đồng điện tử. Các công cụ này hướng tới kết nối những khâu cơ bản từ bán hàng, theo dõi hàng hóa đến thanh toán, hóa đơn và thực hiện một số nghiệp vụ trực tuyến.

Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Hồng Quân nhấn mạnh, các giải pháp phải phù hợp với quy mô và nhu cầu của từng cơ sở, dễ sử dụng và mang lại hiệu quả thực tế. Các phòng, ban chuyên môn của phường sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan thuế, ngân hàng và doanh nghiệp công nghệ để hướng dẫn, hỗ trợ hộ kinh doanh trong quá trình áp dụng.

Đông đảo hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn phường Thanh Xuân tham dự hội nghị hỗ trợ chuyển đổi số. Ảnh: Tùng Lâm

Chị Vũ Diệu Linh, chủ một cơ sở kinh doanh dịch vụ giặt là trên địa bàn, cho biết những hướng dẫn trực tiếp giúp người kinh doanh hiểu rõ hơn cách thực hiện các thủ tục trên môi trường số, nhất là việc nộp thuế thuận tiện hơn và giảm thời gian đi lại.

Theo chị Linh, các công cụ trực tuyến còn giúp hộ kinh doanh mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng, quản lý đơn hàng, doanh thu và giảm bớt những công việc thủ công.

"Tôi mong những buổi hướng dẫn tương tự tiếp tục được tổ chức để người dân có thêm cơ hội tiếp cận và sử dụng các tiện ích số", chị Linh cho biết.

Hội nghị cũng được phát trực tiếp trên Fanpage “Thanh Xuân hội nhập và phát triển”, thu hút gần 7.000 lượt xem, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận thông tin tới các hộ kinh doanh không trực tiếp tham dự.